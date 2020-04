Roma, c’è la fumata bianca sul taglio degli stipendi: la proposta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Fumata bianca in casa Roma sul fronte stipendi. Dopo giorni di trattative condotte privatamente, i calciatori hanno trovato con il club sull’accordo relativo al taglio degli ingaggi. Lo riferiscono l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport.

A portare avanti le operazioni sono stati il capitano Edin Dzeko insieme agli altri leader Kolarov, Fazio e Pellegrini. I giocatori hanno raggiunto un’intesa e sono disposti a rinunciare a circa il 70% dello stipendio di marzo (il Corriere dello Sport si spinge fino al 75-80%).

Per quanto riguarda gli stipendi di aprile, maggio e giugno, l’ipotesi è invece di spalmarli sul prossimo esercizio finanziario in modo da non gravare troppo sull’attuale bilancio della società, già appesantito dai mancati ricavi a causa dello stop per il coronavirus.

Sono disposti al taglio degli stipendi anche l’allenatore Paulo Fonseca e i dirigenti del club. Restano esclusi dal discorso tutti i giocatori della Primavera e Fuzato, che ha uno stipendio equiparabile a quello dei giovani più pagati, Riccardi e Bouah: 500.000 euro netti.

