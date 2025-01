“ON AIR!” – CORSI: “Se questi sono i nomi, per la Roma non c’è un futuro da grande”, ROSSI: “Sareste così sorpresi se i Friedkin mandassero via Ranieri a giugno?”, PIACENTINI: “Rensch convinto che questa sia solo una tappa di passaggio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Se, come pensiamo, l’allenatore lo sceglie Ranieri, quell’allenatore non può essere Farioli. Poi certo, se tutti i primi nomi, da Allegri a Mancini, ti dicono di no, allora una riflessione la devi fare… Ma voi siete sicuri che chi ha scelto di fare un contratto di tre anni De Rossi per poi mandarlo via dopo quattro partite, si vergognerebbe a dire a giugno: “Grazie Ranieri, c’hai sistemato le cose, questi sono i soldi del contratto, arrivederci e grazie”?…Oppure c’è un altro scenario…se Ranieri ti propone Allegri, Mancini, Ancelotti e tu tentenni, al quarto nome lui ti dice “io vi saluto“…una cosa del genere vi sorprenderebbe tanto?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Quando Rensch è andato da Farioli a dirgli che lo voleva la Roma, lui poteva dirgli di aspettare la fine dell’anno visto che si stanno giocando la vittoria in campionato e sono in lotta per l’Europa League. Lui invece gli ha detto: “Vai pure“, e non è una cosa tanto normale che un allenatore ti dica una roba del genere… Fra l’altro lui e i suoi agenti sono convinti che la Roma e la Serie A siano una tappa di passaggio, che lui sia un giocatore di livello più alto…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Per me non è anomalo che Ghisolfi faccia valere il suo ruolo di ds e suggerisca il nome di Farioli. Giustamente dal suo punto di vista dice: “Abbiamo iniziato un lavoro sui giovani prendendo i vari Soulè e Konè, lavoravamo sul 4-3-3…visto che siete stati voi a cacciare De Rossi, perchè io non c’entro niente, ora vi suggerisco un nome alla De Rossi che riprenda quella strada“. Poi c’è un proprietario che ti dice sì o no. Ma se fossi Ghisolfi, io farei questo, perchè nel suo modo di vedere il calcio Allegri non c’è. Ma secondo voi per cosa l’hanno preso a fare Ghisolfi? Per prendere Allegri?…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Il ds alla Sabatini che decide tutto, dai giocatori da prendere all’allenatore, non c’è più. Io penso che Ghisolfi c’avrà scambiato due chiacchiere con Ranieri, avrà capito che idee ha, sa che tipo di allenatore può volere. Non è che tu di punto in bianco vai a trattare Farioli, perchè sennò Ranieri ti prende di nuovo per un orecchio…Io spero che sia così, perchè Ranieri non è il tipo da Farioli. Altrimenti ci sta prendendo tutti per il cu*o…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Milan e Juventus sono in alto mare, se il Napoli compra un paio di bei giocatori apre un ciclo di scudetti…preparatevi…L’Inter deve rinnovarsi, la Juve e il Milan sono un po’ in alto mare, perciò se il Napoli non vende e compra, diventa la nuova Juve…E la Roma? Sta lontana…e non parlo manco di scudetto, ma di Champions. Pensate come ci siamo ridotti male con questi Friedkin. Ma proprio male, male, male…Se questi sono i nomi che leggiamo, per la Roma non c’è un futuro da grande…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma ha cambiato il secondo portiere e ora si ritrova solo con De Marzi, perchè Marin è infortunato…tecnicamente inserire ora Gollini in lista Uefa è fuori dalle regole, vediamo… Non so se la Roma avrà la forza di arrivare a Frattesi, ora è tutto congelato, se ne riparlerà gli ultimi giorni di mercato o al limite in estate. La volontà di riportarlo a Roma c’è…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La panchina della Roma resta una panchina importante, ha un suo appeal. Ma se l’anno prossimo non fai nemmeno l’Europa, così come i giocatori preferiscono un club che giochi le coppe, lo stesso vale anche per un tecnico… Chi sceglie l’allenatore? Io penso che la rosa la proporrà Ranieri. Perchè se sceglie Dan (Friedkin, ndr) io sono preoccupato. E io sono già preoccupato, perchè non è stato ancora scelto. In cuor mio spero che sia già stato bloccato, e che questa sia tutta una commedia. Ma temo che non sia così… Se la Roma si muove come si è mossa adesso, penso a Farioli. Perchè il primo giocatore che sei andato a prendere è uno dell’Ajax, allenatore da Farioli a cui piace il giocatore…Questo mercato di gennaio potevi farlo in base alle indicazioni del nuovo allenatore, e questo non è successo. La Roma è sempre di rincorsa…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Se Raspadori va all’Atalanta forse cresce, se va alla Roma si intristisce ancora più di quanto non sia al Napoli…La Roma secondo me ha bisogno di un giocatore diverso. Io dico no…poi magari va alla Roma e ci smentisce, ma per me è no… Frattesi? Penso che possa servire alla Roma per il prossimo anno. Il costo è alto, ma secondo me ora Ranieri ha trovato una quadra negli undici e se non tocchi nulla forse è pure meglio. Io piuttosto prendere un’alternativa a Dovbyk. A centrocampo hai trovato la quadra che ti permette di essere credibile. Se poi prendi Frattesi e ci costruisci il futuro, va bene. Ti fa sicuramente comodo…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Raspadori con i giocatori che ci sono già per me è no. Ma se dovessero crearsi dei varchi, un Raspadori formato Sassuolo servirebbe per dare brio lì davanti. Raspadori ha una caratteristica: è uno che non gioca mai, ma quando entra si impegna sempre e non perde mai il sorriso. Se la Roma dovesse trovare qualche soluzione part time per Soulè o Baldanzi, allora Raspadori sarebbe utilissimo, è un giocatore che ti dà brio, idee, entusiasmo…Con tutto il rispetto di Pellegrini, ma io Raspadori in quel ruolo lo vedo meglio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Raspadori? Alla Roma c’è già Dybala in quella posizione, c’è Pellegrini che negli ultimi 30 metri fa le cose migliori…diventerebbe uno in più e toglierebbe spazio a Soulè. Su Baldanzi mi sono fatto un’idea, se trovano una soluzione gli danno la possibilità di giocare da un’altra parte. Ma Soulè lo hai pagato 30 milioni, che è una cifra importante… Frattesi? Alla Roma puntano molto su Pisilli, ha bisogno di verifiche per dimostrare di essere un titolare e sarebbe opportuno valutare attentamente. Altrimenti rischi un altro caso Frattesi…io adesso non lo farei proprio, non ci sono necessità impellenti in quella zona di campo…”

