Roma, ecco Rensch. Ghisolfi ora punta Raspadori e Frattesi

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Rensch in arrivo. Devyne si appresta a sbarcare nella Capitale (il volo proveniente dall’Olanda atterrerà a Roma in mattinata) e cominciare la sua avventura in giallorosso. Ironia della sorte, i suoi nuovi compagni faranno il processo inverso, visto che nel primo pomeriggio partiranno per l’Olanda, dove domani sera affronteranno l’AZ.

Ranieri ha quindi il suo nuovo rinforzo per la destra. Un jolly che gli permetterà di avere anche un’alternativa nei tre di difesa, oltre a un calciatore in grado di giocare sia da terzino nei quattro che da esterno a tutta fascia. Un ruolo, quest’ultimo, che però nell’Ajax non ha praticamente mai coperto, visto che i lancieri non applicano con quel sistema di gioco. A Sir Claudio il compito di formarlo in questi sei mesi.

Ora il lavoro di Ghisolfi, in attesa del tentativo finale per Frattesi, si rivolgerà alla punta: nel mirino del ds c’è Giacomo Raspadori, 24 anni, attaccante del Napoli e della nazionale azzurra che con Conte continua a trovare pochissimo spazio. Anche in questo caso si tratta di un calciatore molto duttile, in grado di giocare sia da prima che da seconda punta, o eventualmente anche da esterno offensivo.

La Roma ha allacciato ieri i primi colloqui con il club azzurro per cercare di capire i margini della trattativa: i giallorossi sono disposti a prenderlo in prestito con obbligo di riscatto, ma va trovata un’intesa sulla valutazione del cartellino. Su Raspadori c’è anche l’Atalanta. Capitolo Frattesi: per il momento la situazione è in standby. L’affare è destinato a infiammarsi solo negli ultimi giorni di mercato. La Roma farà un’offerta ufficiale all’Inter senza toccare i 45 milioni richiesti dai nerazzurri. Poi starà a Marotta decidere se tenersi un giocatore scontento e rinunciare ai soldi che i giallorossi (circa 35 milioni di euro) metteranno sul piatto.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / La Repubblica / Gazzetta dello Sport

