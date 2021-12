“ON AIR!” – MAGNI: “Vincere oggi sarebbe importantissimo”, ALIPRANDI: “Sacrificherei la partita di stasera per giocarmela con l’Inter”, FOCOLARI: “Zaniolo-Abraham non è la coppia giusta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La partita di stasera sarà non importante, di più, perchè darebbe la speranza di poter battere anche l’Inter. Il Bologna è una squadra noiosa come il suo allenatore. Una squadra delusa, brutta, triste… Tutti ne parlano bene del Bologna, ma per me è una delle squadre più noiose del campionato…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Smalling fino a ieri era considerato uno rotto, ora invece le gioca tutte, pare Lazzaro…A me sembra strano che giochi anche oggi, io ho dei dubbi. Al di là delle parole che Mourinho spende per Kumbulla, secondo me se avesse tutti a disposizione tranne Smalling, tra l’albanese e Cristante centrale, secondo me lui sceglie Cristante…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se non si vince la partita di questa sera sarebbero non solo tre punti importanti persi, ma anche il peggior modo per avvicinarti alla partita di sabato contro l’Inter. Quindi Bologna-Roma è importantissima. Mourinho ci ha tolto qualche curiosità: su Smalling abbiamo capito che è un titolare inamovibile, ma che lo farà giocare solo se è in perfette condizioni, il problema è che spesso i giocatori ti dicono di essere al 100% quando non lo sono. Vedo che tutti lo danno in formazione, ma io non ne sarei così sicuro…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “El Shaarawy ora può fare l’esterno, può giocare a destra, a sinistra, da seconda punta…quando stai bene puoi fare qualsiasi cosa. Questo è il lavoro che ti fa Mourinho sulla testa dei calciatori, questo significa quando i giocatori ti dicono che per Mou si sarebbero buttati dentro al fuoco, che fanno tutto per lui…El Shaarawy ora ti fa la diagonale come se fosse un terzino di ruolo. Questo è l’upgrade mentale. Più che sulla tattica, a un giocatore di 30 anni questo gli devi insegnare: se gli entri nella testa, avrai sempre delle risposte sul campo come stanno dando i giocatori… Mourinho dopo aver bastonato, ora ha capito che è il momento delle carezze…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Sono incazzato nero per la sconfitta contro la Juventus, era una squadra inferiore alla Roma. Ora col Bologna devi cercare di portare a casa un risultato positivo, non posso pensare che la squadra di Mihajlovic, che stava per essere esonerato, possa starti a un punto in caso di vittoria stasera…Il Bologna è una squadra mediocre, andatevi a vedere la formazione e ditemi se c’è uno che metteresti in panchina. Sono lì perchè il resto del campionato italiano è scarsissimo. Meglio perdere oggi e vincere col Bologna? A me dà più fastidio perdere con squadre più deboli che con quelle che sulla carta ti sono superiori…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Io sacrificherei questa partita per andare a giocarmela riposato e sereno contro l’Inter. Una vittoria contro l’Inter ti può far fare lo scatto mentale. Arrivare a giocartela con l’Atalanta senza aver vinto uno scontro diretto, sarebbe un problema… E’ vero, sono sempre tre punti, ma vincere un big match contro la squadra di Dzeko, Inzaghi e campione in carica, ti darebbe qualcosa in più…Il Bologna? Non è per niente una squadra scarsa, ha qualche buon giocatore come Soriano, Barrow, Arnautovic…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mi aspetto Mkhitaryan a centrocampo, è uno che ti fa l’assist, e poi è in ottima forma e Mou non ci rinuncerà. Io penso che Mourinho dopo Venzia abbia deciso di lavorare sulle certezze. Mi aspetto il ritorno di Veretout a centrocampo, è fondamentale in copertura in quella zona di campo. Diawara va in giro, ha altre caratteristiche. Lascerei Mkhitaryan in questo ruolo, ti fa il passaggio vincente se lo trova. Abraham è un calciatore che se ha vicino uno che gli apre i varchi, come Zaniolo, che se ne porta due-tre dietro ogni volta, può fare male…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Bologna-Roma? Partita difficile, chiaramente la Roma può vincere, ma non sarà facile. Contro il Torino non abbiamo visto una grande Roma, cinica, ma ha delle assenze. Torna Veretout, ma manca Pellegrini. Cristante non si è allenato con la squadra e tra tre giorni c’è l’Inter. E per questo penso che non giocherà oggi. In attacco bisogna vedere se i due funzionano: io non sono convinto che sia la coppia giusta. Sono due grandi giocatori, ma come coppia secondo me non è quella giusta…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Cristante è negativo? Dipende da cosa è riuscito a fare questi giorni. Se durante la quarantena si è tenuto in forma me lo aspetto almeno in panchina, secondo me qualche minuto lo gioca. In tanti altri casi abbiamo visto giocatori negativizzarsi e andare subito in campo…”

Redazione Giallorossi.net