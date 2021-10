“ON AIR!” – FALLICA: “Abraham? Stufo di contare i feriti per una guerra non nostra”, CATALANI: “Ora si fa veramente dura”, PIACENTINI: “Firmerei per un pari”, PRUZZO: “La Roma ha valide alternative”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “Capisco che se hai giocatori forti, poi questi vanno a giocare in Nazionale. Però mi sono stufato ogni volta di stare lì a controllare che succede a questo o quel calciatore quando gioca con la sua nazionale…è uno stress. Qualcosa va fatto, perchè si gioca troppo spesso. A fine tornata stiamo ogni volta a contare i nostri feriti, e mi sono stufato di mandarli in guerra, che non è nemmeno la nostra…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ibanez dice: “Juve non mi fai paura“, tutto bello, ma quella frase era meglio dirla dopo la partita… Abraham infortunato, Pellegrini c’ha la febbre. Loro però hanno le bombe adatte, quelle che la sera stessa ti permettono di andare a giocare a pallone… Però non diciamo che queste cose succedono sempre a noi, perchè l’Atalanta è rimasta con mezza squadra, la Juve rischia di non avere Dybala e Morata, l’Inter ha i suoi problemi…non diciamo che siamo solo noi gli sfigati. Il problema è che non hai la panchina, ma quello è un problema tuo però…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se quella di Abraham è solo una botta può farcela, ma se c’è un trauma distorsivo rischia seriamente di non giocare nemmeno contro il Napoli. Però Shomurodov può sostituirlo degnamento… Se firmerei per un pari? Effettivamente la Juve che affronterai è la squadra più battibile degli ultimi anni, e quindi è un’occasione per provarci. Quindi sinceramente mi faccio ingolosire nonostante gli assenti. Io vorrei vedere una Roma che fa risultato, in qualsiasi modo. Mi preoccupa il fatto che quando sale il livello, la Roma ha un atteggiamento di emergenza, che ti regge contro squadre medie ma che ti può mettere in difficoltà contro squadre forti…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se firmerei per un pareggio? Lo avrei fatto ieri con Abraham, figuratevi oggi… La Juve è sempre la Juve, ma non è quella di due anni fa. Ma per non saper né leggere né scrivere, mi accontenterei di un pari…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Un pareggio a Torino me lo prenderei tutta la vita. E non è una questione di codardia, ma di logica e di statistica, visto che a Torino ci perdi quasi sempre. Abraham lo do per scontato che non ci sia, ma temo che non ci sarà nemmeno per il Napoli. E anche Pellegrini rischia di non farcela per la Juve: con una influenza di tre o quattro giorni rischia di arrivare debilitato, è vero che sono calciatori, ma sono essere umani. Comunque siamo proprio sfigati, un giocatore che entra al 73′ e si fa male all’80’…ma va a quel paese! Con Pellegrini in piena forza, magari potevi affidarti a Shomurodov, ma pure con Pellegrini in queste condizioni e senza Smalling, è veramente dura…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “L’infortunio di Abraham mi fa rivedere anche il giudizio su Juventus-Roma. Con Abraham avrei detto: “Proviamoci a vincerla“. Ma con questo probabile stop, cambia proprio la percezione della partita…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il tifoso della Roma che va a Torino, deve pagare 57 euro per una curva, ma vi rendete conto? Poi il tifoso ci va perchè alla fine per la passione fa anche questo, ma è assurdo. Abraham? Se esce dal campo in una partita a cui teneva molto, vuol dire che s’è fatto male. Lui è uno che fa reparto da solo, sarebbe un’assenza molto grave…Ibanez con l’Italia? Sapete come la penso di lui, se ci fosse Smalling non sarebbe un titolare nella Roma. E penso che Romagnoli sia più forte di Ibanez, eppure non gioca nel Milan e in Nazionale…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io la curva la metterei a zero euro, c’è già il viaggio da sobbarcarsi per il tifoso. Ci sono settori dello stadio che non dovrebbero proprio pagarsi…Per la Roma a Torino c’è l’occasione di dimostrare che le cose sono cambiate e che con Mourinho la squadra è capace di giocarsela con tutti alla stessa maniera. Se la Juve perde questa, la classifica diventa un problema e per la Roma è il momento giusto per provare ad allungare. La Roma deve stare attenta, Chiesa ti può fare male in qualsiasi momento. Se gioca come con la Lazio rischia di perdere, deve essere più guardingo anche a rischio di giocare una partita brutta. Ibanez secondo me potrebbe tornare utile a Mancini. Potenzialità e grandi ingenuità, è istintivo, però portiamocelo dentro e poi si vede. L’eventuale assenza di Abraham non mi preoccupa, ci sono valide alternative…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Juventus-Roma? L’assenza di McKennie non influisce molto, ma anche l’ultimo Rabiot non mi ha convinto, è acqua tiepida. Non vedo soluzioni diverse a quella di Bentancur-Locatelli a centrocampo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “57 euro per andare a vedere Juventus-Roma in curva è una cosa vergognosa. Abraham? E’ uscito in quel modo, non è un problemino ma avvertiva dolore, e quindi è preoccupante… Ibanez? E’ molto giovane, per cui io lo bloccherei, lo convocherei…A me sembra un difensore dalle grandi potenzialità che però non so se le esprimerà mai perchè ha dei passaggi a vuoto importanti. Però io intanto me lo porterei a casa, e poi vediamo…”

