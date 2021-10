Abraham, infortunio in Nazionale: la dinamica. Roma in allarme, oggi gli esami

AS ROMA NEWS – Si sa, gli impegni con le nazionali portano spesso brutte notizie per i club che hanno tanti giocatori sparsi per il mondo. Ma quella che arriva dall’Inghilterra è un’autentica mazzata tra capo e collo per la Roma.

Si è fatto male Tammy Abraham nella partita contro l’Ungheria giocata ieri sera. L’attaccante inglese, subentrato a Kane ad un quarto d’ora dalla fine nel match è uscito dal campo zoppicando, sorretto da un membro dello staff medico.

Tammy si è fatto male quando, provando ad arrivare su un pallone crossato da Shaw al 90′, ha dovuto indietreggiare di qualche passo per poi accennare alla torsione di testa, sbucciando però il pallone.

Una volta caduto in terra sullo slancio, si è prontamente rialzato. Ma dopo un paio di secondi, ha accennato una smorfia. Poi dopo un po’ si è piegato sulle ginocchia, toccandosi l’arto, e si è avvicinato alla linea laterale, chiedendo la sostituzione.

Poi, una volta presa la via degli spogliatoi, si è tolto addirittura lo scarpino e con il calzettone che lasciava scoperto il tallone, a fatica è entrato nello stanzone riservato ai calciatori inglesi.

Immagini che non rincuorano di certo i tifosi giallorossi, ma nemmeno lo stesso Mourinho, a pochi giorni dalla sfida contro la Juventus e alla vigilia di un tour de force che sarà decisivo per le ambizioni della Roma.

All’inizio il problema di Abraham sembrava muscolare, poi invece si è capito che a fare male era la caviglia destra. L’entità dell’infortunio sarà stabilito nel corso delle prossime ore: il giocatore rientrerà a Trigoria e sarà valutato dallo staff medico giallorosso. Gli esami ci diranno quanto è grave il suo problema.