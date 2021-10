IBANEZ: “Mourinho mi ha insegnato tanto, ora non rischio. Italia, chiamami…”

NOTIZIE AS ROMA – Roger Ibanez ha parlato oggi al Corriere dello Sport in un’intervista che affronta soprattutto i temi dell’attualità giallorossa. A partire dall’arrivo di Mourinho alla Roma e di come gli abbia “suggerito” di rinunciare all‘Olimpiade per fare la pre-stagione con lui.

“Mourinho sapeva quanto io ci tenessi: mi ha solo detto occhio, se non vieni in ritiro poi devi recuperare il terreno perduto. Io sarei andato, perché un’occasione del genere non capita spesso. Poi abbiamo vinto la medaglia d’oro. Ma la Roma ha deciso che era meglio di no e allora bene così”.

Con i continui infortuni di Smalling, il brasiliano è diventato ormai un titolare: “Mi dispiace per Chris, che è un grande difensore. Da lui ho imparato molto. Non posso nemmeno dire che sia una fortuna per me, perché sono sempre stato pronto a giocare. In estate nessun giornale mi inseriva nella formazione titolare, invece mi sono ritagliato il mio spazio. Non ho mai pensato di considerare le proposte di altri club”.

Ora Ibanez ha imparato a buttare la palla fuori dal campo pur di non commettere qualche errore di troppo: “Mourinho mi ha insegnato tante cose. Il primo giorno mi chiamò insieme al suo collaboratore Joao (Sacramento, ndr) spiegandomi cosa gli piaceva e cosa non andava bene. Mi colpì perché già conosceva tutti i giocatori della Roma. Ma non credo di aver modificato il mio stile. Semplicemente, preferisco sentirmi più sicuro. Se posso gioco la palla, altrimenti non rischio“.

Ibanez lancia infine un messaggio alla nazionale azzurra e a Roberto Mancini: “Ho il vostro passaporto, c’è anche il mio amico Toloi in Nazionale. Italia, chiamami…”

Fonte: Corriere dello Sport