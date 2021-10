Meno quattro a Juventus-Roma: Shomurodov si scalda, Pellegrini ha la febbre ma ci sarà. E Vina…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Quattro giorni a Juventus-Roma. Il conto alla rovescia è iniziato, il campionato sta per riaccendere i motori. Lo scontro diretto tra due acerrime rivali si preannuncia fortemente caratterizzato dai problemi di formazione dei due tecnici.

Con Abraham in forte dubbio dopo l’infortunio accusato con la nazionale inglese, si scalda Eldor Shomurodov. L’uzbeko ieri era impegnato con la sua selezione, dove però non ha brillato: l’attaccante non è riuscito a incidere nella pesante sconfitta rimediata contro la Giordania (3-0).

Mourinho però conta su di lui per guidare l’attacco giallorosso nel caso di un forfait di Abraham, con Borja Mayoral che diventerebbe la prima alternativa in caso di necessità.

Non destano preoccupazioni le condizioni di Lorenzo Pellegrini, colpito da un attacco febbrile. Il giocatore ha effettuato il tampone per precauzione (il 7 giallorosso aveva già avuto il Covid) , ma è risultato negativo. Nella giornata di ieri la febbre aveva già cominciato a scendere, e non è escluso di rivederlo in campo già oggi.

Da sciogliere il rebus sulla fascia sinistra: Mourinho deciderà all’ultimo chi schierare tra Vina, che rientrerà a Roma soltanto sabato, e Calafiori. Crescono le chance dell’uruguaiano, che se darà l’ok dovrebbe essere preferito al giovane terzino. Ma tutto dipenderà dalle sue condizioni al rientro nella Capitale.

Giallorossi.net – F. Turacciolo