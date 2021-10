AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 12 ottobre 2021:

Ore 11:00 – SUPERATA QUOTA 14 MILA ABBONAMENTI – Aggiornamenti sul fronte abbonamenti: la Roma questa mattina ha già raggiunto quota 14 mila tessere rinnovate, segnale di quanto sia forte la voglia di tornare ad assicurarsi un posto allo stadio.

Ore 10:30 – ROMA, PIACCIONO BOGA E FRATTESI – Col Sassuolo che punta Villar, la Roma potrebbe prendere la palla al balzo per intavolare altre trattative con i neroverdi: ai giallorossi infatti piacciono sia Jeremy Boga, esterno offensivo dotato di una velocità impressionante, e l’ex giallorosso Frattesi. Lo scrive l’edizione odierna de Il Romanista.

Ore 9:50 – JUVE, ANCHE MCKENNIE IN DUBBIO – Dopo aver perso Rabiot per il Covid, Allegri rischia di dover fare a meno anche di McKennie: l’americano ha accusato un affaticamento, che sommato alla partita di giovedì e al viaggio intercontinentale di venerdì, potrebbe impedirgli di giocare Juventus–Roma. Lo riferisce Tuttosport.

Ore 9:20 – SASSUOLO SU VILLAR. DIAWARA, C’E’ LA BUNDES – Su Gonzalo Villar torna in pressing il Sassuolo, che lo voleva già in estate. Il giocatore si sta convincendo ad andare via, possibile prestito oneroso con diritto di riscatto. Diawara corteggiato da qualche club tedesco. Lo riferisce Il Romanista.

Ore 8:30 – ROMA, GIA’ VENDUTI 10 MILA ABBONAMENTI – Nonostante i disservizi e le lunghe code, sono già state oltre 10mila le tessere rinnovate. Il termine per rinnovare il proprio abbonamento scade giovedì alle ore 12, poi partirà la vendita libera.

