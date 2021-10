“ON AIR!” – CORSI: “Questa Roma non mi gasa, ma se vince le prossime tre…”, MAGNI: “Non bisogna entrare nel gorgo in caso di sconfitte”, CATALANI: “Rinnovare ora a Zaniolo sarebbe un rischio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sapete quanti punti ha fatto la Roma negli ultimi due anni contro le big? Su trentatré punti a disposizione, ne ha fatti quattro. Perciò basta vincerne una e pareggiare l’altra, e in due partite abbiamo fatto due anni di Fonseca… Berezynski per la fascia destra? Ci stiamo abituando a roba bassa… Sia la sconfitta contro il Verona che quella contro la Lazio qualche certezza l’hanno incrinata. A me le prime partite vinte non mi hanno gasato, perchè conosco Roma e tutto il contorno, e invece queste due sconfitte mi hanno buttato molto giù. Non sono per niente gasato su niente di questa Roma in questo momento. Se poi batti Juve, Napoli e Milan, allora le cose cambiano. Sta a loro far vedere che con Verona e Lazio è stato solo un incidente. Chiedo almeno una partita alla Mazzone, quando la Roma più debole contro la Juve ce la metteva tutta. Perchè se ora pensi a Chiesa contro Calafiori ti prende un colpo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Questa serie di partite ci dirà di che pasta siamo fatti. Io spero che se le cose non dovessero andare bene non si entri nel gorgo, nella depressione totale del dire che non è cambiato niente rispetto alla Roma di Fonseca, che senza i giocatori non si va da nessuna parte… E’ chiaro che ci vogliono i giocatori, ma non chissà cosa, servirebbe avere i reparti completi e in estate non ci si è riusciti. Ora ci siamo liberati di una ventina di milioni al lordo di ingaggio, e sono soldi che si possono investire sul mercato per gli stipendi. Il problema dei problemi della formazione della Roma è quando ti mancano certi giocatori come Smalling e Vina. La difesa, appena la squadra non si esprime al massimo, prende tre gol a partita, e questa cosa non mi lascia affatto tranquillo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A gennaio tra i due rinforzi che dovrebbero arrivare, e col recupero di Smalling e Spinazzola, la Roma avrebbe ben quattro titolari in più. Guardate che è tanta roba… Zakaria? In teoria in nazionale sarebbe la riserva di Xhaka, e se a Granit la Roma gli avrebbe garantito uno stipendio di 3 milioni, a Zakaria al massimo 2… Dobbiamo parametrarci anche con quelli che hai, altrimenti hanno ragione i procuratori di Pellegrini, Cristante e Mancini che chiedono uno stipendio in base a quanto hai dato a Abraham. Zakaria non può guadagnare più di Cristante. Se prendi una riserva della nazionale svizzera e gli dai più soldi di lui, poi non puoi lamentarti se viene qua e ti dice: “Se dai 2,5 a Zakaria, a me me ne dai 4 perchè io ho vinto l’Europeo“…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Il rinnovo di Zaniolo? Da qui al 2024 mancano tre anni. Che giocatore sarà Zaniolo? Non possiamo saperlo. Questo ragazzo dalle potenzialità immense ha subito due infortuni pesanti per cui non sai che giocatore sarà. Magari lui ti chiede 4 milioni per rinnovare, e magari a quel punto non li vale, e ti ritrovi un giocatore in casa che non sai che farci… Certo, non è quello che ci auguriamo. Noi speriamo che Zaniolo torni a essere quel giocatore che, come Chiesa, è in grado di spaccare le partite, ma oggi non lo sai. Guardate che due infortuni come quelli che ha avuti lui, in giovane età e con quella massa muscolare, sono un grande punto interrogativo. Rinnovare a certe cifre il suo contratto sarebbe un grosso azzardo, è come giocare sul rosso o nero alla roulette. Non vorrei essere in Tiago Pinto, non saprei cosa fare. Aspetterei la fine del 2022 per capire che cosa è diventato Zaniolo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma in difesa non sta benissimo, ma una Juve così non la ritrovi più e quindi devi approfittarne e fare risultato. Non si può toppare. Sarebbe anche un bel segnale all’ambiente e al campionato per far capire che è cambiata l’aria rispetto all’anno scorso. E poi ti scrolli di dosso una concorrente…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Le difficoltà della Juve ci sono. Senza Ronaldo è più debole e se non rientra Dybala e una squadra normale, con il solo Chiesa che può fare la differenza. La Juve quest’anno è più abbordabile. Occorre vedere se Mourinho ha trasmesso alla squadra la capacità di affrontare le grandi partite. Io qualche dubbio ce l’ho. Partita aperta, con l’1% in più alla Juve perché gioca allo Stadium…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “A oggi le indicazioni che arrivano dalla Juve sono Dyabala e Chiesa davanti, per Morata ci sono poche chance, mentre a centrocampo dovrebbero giocare Locatelli e Bentancur. Potrebbe esserci Arthur, ma non mi sembra un giocatore da Serie A, e non solo da Juventus…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “La Roma ha risposto bene in tutte le partite, derby compreso, meno che a Verona. Il lavoro di Mourinho è soprattutto sulla mentalità, sull’autostima, sul gruppo. Per queste caratteristiche, l’esame più importante è proprio la partita contro la Juve a Torino. O ne approfitta stavolta la Roma o in futuro è dura…”

Redazione Giallorossi.net