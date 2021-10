BOVE: “Che brividi quando sento l’inno. Pellegrini un riferimento, Mancini mi bastona. Sogno un gol sotto la Sud all’ultimo minuto…”

AS ROMA NEWS – Edoardo Bove, centrocampista giallorosso che oggi pomeriggio sarà in campo a Frosinone con l’Italia Under 20, ha parlato oggi al Corriere dello Sport. Ecco uno stralcio delle sue parole:

“Giocare nella Roma da romano e romanista è un’emozione indescrivibile. Avete presente quando i tifosi hanno cantato l’inno all’Olimpico senza la musica? Mi sono venuti i brividi, come se fossi sugli spalti con loro. Trigoria è la mia seconda casa”.

Sul suo rapporto con il mister e con i compagni di squadra: “Nonostante la carriera da vincente, Mourinho ha l’umiltà di considerare i giovani. Parla con noi, scherza, ci dà consigli. Posso essergli solo grato. Mi dice di stare sempre sul pezzo, che le opportunità prima o poi arrivano. Pellegrini è un punto di riferimento. Lui ha fatto prima di me questo percorso e sa cosa significa. Anche Gianluca Mancini è un altro di quelli che mi incoraggia e mi bastona quando serve.

Sul suo ruolo a centrocampo: “Riesco ad adattarmi bene a qualsiasi compito. Fare la mezzala mi piace perché posso inserirmi di più in zona gol“. Chiusura sui suoi sogni: “Essere felice come uomo. Poi, perché no, vincere un Mondiale con l’Italia e magari segnare un gol sotto la Sud all’ultimo minuto. Ma prima di tutto voglio essere una persona felice e realizzata”.