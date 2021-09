“ON AIR!” – CORSI: “La Roma ora è Pellegrini, Zaniolo e Abraham”, CATALANI: “Pinto? L’unica cosa che non ho capito è l’affare Shomurodov”, PRUZZO: “Con l’Empoli tre punti senza se e senza ma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La cosa importante che deve adesso fare Mourinho, è sfruttare al massimo Pellegrini, Zaniolo e Abraham. E la squadra deve lavorare per loro. Perchè questi sono potenzialmente tre numeri uno. Zaniolo al derby ha dato segnali di risveglio, Pellegrini lo sta facendo vedere dall’inizio del campionato. Ora bisogna trovare la formula giusta per farli giocare al meglio, non so se in contropiede o altro, ma questi tre vanno sfruttati al meglio. La Roma è questa al momento: Pellegrini, Zaniolo e Abraham. Poi ci sono altri bravi giocatori, ma loro tre vanno sfruttati al massimo, perchè sono calciatori che sarebbero top player anche nelle altre squadre della Serie A…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Oggi sui giornali si dà un grande spazio agli errori di Cakir in Milan-Atletico Madrid, ma lo stesso risalto non venne dato quando questo stesso arbitro danneggiò pesantemente la Roma nella gara di Champions contro il Porto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Nzonzi entra di diritto tra i bidoni più grandi della storia della Roma insieme a Renato Portaluppi, Cesar Gomez e Andrade…Anche se Renato una partita l’ha fatta, a Norimberga… E’ scorretto da parte dei procuratori andare a chiedere un aumento in base a quanto guadagna un altro calciatore, ma andrebbe fatto in base al rendimento del singolo. Abraham lo dovevi convincere ad accettare una squadra che gioca la Conference, mentre lui veniva da un club che aveva vinto la Champions. E’ una pratica scorretta da parte dei procuratori. Non so se sia così la situazione, ma ci penseranno Mourinho e Pinto a risolvere la situazione… Se l’obiettivo primario era alleggerire il monte ingaggi e sfoltire la rosa, Pinto ha lavorato bene. Sul rafforzamento della squadra mancano sempre quei due giocatori, e speriamo che a gennaio si colmino questi vuoti…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Nzonzi è stato uno dei giocatori più inutili della storia, ha lasciato solo pagine bianche qui alla Roma… Zaniolo centravanti? Se ne parla da sempre, ma sono stati presi dei giocatori per fare quel ruolo come Abraham. Io insisterei sull’assetto che c’è, almeno in attacco. Per me non è un problema di ruolo, ma di condizione fisica: può giocare benissimo anche in quella posizione. Abraham deve crescere, ma la Roma deve abituarsi a giocare in modo diverso rispetto a quanto faceva con Dzeko…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Il lavoro di Pinto è stato ottimo, l’unica cosa che non ho capito è stato l’affare Shomurodov, e non perché non mi piaccia il giocatore, ma perché quei soldi li avrei destinati a un centrocampista o a un terzino. Se non ci fosse stato questo affare, avrei dato nove al lavoro di Pinto. Essersi liberati di Pastore e Nzonzi è stato un grande successo, due drammi che ci portiamo appresso da anni, costruiti secondo me scientificamente da Monchi, perchè aveva tutte le convenienze a farlo… Liberarsi degli esuberi e prendere giocatori come Abraham è da nove, ma l’affare Shomurodov mi fa portare il voto a sei e mezzo… Continuo a non capire perchè Santon non possa essere reintegrato, non è il terzino più scarso del mondo, e tu a gennaio ci devi arrivare…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Santon? Io penso che la Roma preferisca non reintegrarlo perchè spera ancora di riuscirlo a piazzare a gennaio. Se invece il calciatore venisse reintegrato potrebbe pensare di essere ancora utile alla causa, e non accettare le offerte che possono arrivargli nel mercato invernale. E’ questo secondo me che Pinto vuole evitare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “In coppa domani mi aspetto un turn over massiccio, ma poi per il resto del campionato mi aspetto le solite facce perché non ci sono alternative. Mourinho deve provare a coinvolgere più giocatori, altrimenti così è dura… Ora con l’Empoli bisogna conquistare tre punti senza sé e senza ma perché la classifica è ancora buona nonostante la sconfitta nel derby…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il turn over in Coppa va bene, però sembra un po’ dare il contentino agli esclusi. Io dico che Vilar, per esempio, non è un fenomeno ma può fare anche qualche partita di Serie A, almeno per provarlo. Ora, certo, devono dimostrare loro a Mourinho di essere in grado di poter stare all’altezza degli altri. Con l’Empoli non sarà facile, ci vuole gamba e la Roma dovrà farsi trovare pronta soprattutto atleticamente…”

Redazione Giallorossi.net