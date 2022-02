“ON AIR!” – ROSSI: “Ho la brutta sensazione che la Roma non sia su una strada che ci porta da qualche parte”, CIARDI: “30 milioni buttati per Vina e Shomurodov”, PRUZZO: “Certi giocatori vogliono andarsene, non vedo l’ora”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Mourinho dice che è stata una bella Roma a parte i primi 5 minuti, ma purtroppo le partite durano 90 minuti più recupero. La Roma non c’era mentalmente. Ho sentito dare dei giudizi positivi sul resto della gara della Roma, ma io non sono molto d’accordo. Resta il fatto che siamo fuori dalla Coppa Italia. Sapevamo che era difficile, ma mi aspettavo qualcosa di più. Il campionato è quello che è, realisticamente possiamo forse lottare per il quinto posto, che è l’ultimo per giocare l’Europa League. Sono abbastanza deluso e preoccupato, si continua ad evitare un dibattito che sia propedeutico alla crescita della squadra. Abbiamo dei problemi soprattutto culturali, ma anche di rosa, che non è all’altezza delle grandi del nostro campionato, e questo va sistemato sul mercato. Ma ci sono altre cose che non possono essere sistemate sul mercato: serve un cambio di passo che purtroppo però ancora non vedo…Ho la pessima sensazione che la Roma non sia su una strada che porta da qualche parte…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Questa squadra non ha niente. Ma che squadra abbiamo? Ma Oliveira dove stava ieri? Zero completo. Siamo tutti con Zaniolo, ma davanti ad Handanovic da solo tu devi spaccare la porta…e tu me la mandi fuori? Mourinho ieri dice che hanno giocato bene, ma lui deve tirare su la squadra… Quello che sta facendo vedere la Roma è una cosa ridicola… Ma ci rendiamo conto che ogni volta che la Roma gioca, perde? Ma che stiamo scherzando, ma di che parliamo? Due a zero e tutti a casa senza colpo ferire… Barella è un buon giocatore, ma secondo me Nainggolan se lo mangiava. E Nainggolan non ha fatto la storia del calcio. Eppure a noi ci sgorga una lacrima se ripensiamo a lui…Noi ora abbiamo Cristante e Veretout, che abbiamo fatto passare per grandi giocatori…Oliveira sembra un cane bastonato, ma lo avete visto? Mancini non sa difendere, mena e basta. Su Karsdorp e Vina non dico nulla, sono imbarazzanti… Gli unici che meritano sono Zaniolo, Mkhitaryan e Abraham…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Io dalla Roma di Mourinho mi aspettavo altro. Sarebbe interessante sapere cosa si aspettano i proprietari della Roma da questa squadra. La Roma non è cresciuta di un millimetro in questi otto mesi, e sono tutti responsabili: è vero, partivi dal settimo posto, ma hai speso 100 milioni sul mercato e hai preso un allenatore grande così, da 7,5 milioni di euro. Bisogna aspettarsi qualcosa… La Roma che vuole fare di sé stessa? Che c’era bisogno di una stagione intera per capire chi è da Roma e chi non lo è? Sono stati spesi 100 milioni, e ora puoi spendere anche 200 ma devi andare al 100% di realizzazione degli acquisti azzeccati. Perchè l’anno scorso, il 30% dei soldi spesi sono stati buttati: perchè 30 milioni sono stati spesi per Vina e Shomourodov. E tu gli acquisti devi anche saperli azzeccare…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mourinho ieri sull’arbitro è stato molto ironico. Il giallo a Zaniolo è completamente inesistente. Mi ha fatto veramente una bruttissima impressione, e penso che questo volesse dire Mourinho. A cui vogliamo tutto il bene di questo mondo, però ora dovrebbe anche spiegarci altro… Zaniolo mi sembra uno dei pochi giocatori che può fare la differenza e io mi affretterei a rinnovargli il contratto…il suo progresso mi sembra lento e costante, e poi rischi che alla fine dell’anno ti venga a chiedere anche di più… ”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Tutti avevamo detto che la Roma difficilmente sarebbe passata, e ora fare un processo per aver perso contro la squadra che probabilmente vincerà lo scudetto mi sembra esagerato. Non mi sento di dire che è stato un fallimento, se fossi riuscito a passare sarebbe stata un’impresa… La Roma in partita c’era rimasta, aveva avuto due grandi occasioni per pareggiare…Vogliamo ammazzare Zaniolo per un gol che avrebbe potuto fare? Anche centravanti più navigati di lui hanno sbagliato gol del genere. Dzeko? Ci segnerà sempre fino a che non muore, perchè è un campione. Con ieri ha fatto 368 gol in carriera, una cosa che non fanno tutti. Alla fine mi rimane questa amarezza della mediocrità di essere quasi soddisfatto di una prestazione dove ti hanno buttato fuori dalla Coppa e tu dici: “Però sei rimasto in partita, avevi l’occasione per pareggiare…“. E invece no, il risultato è che stai di nuovo fuori da una competizione… Ora spero che Mourinho riesca a trovare gli argomenti per convincere tutti che questa non è una stagione da buttare, perché sarebbe brutto e triste il 9 di febbraio…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La Roma ha 5-6 giocatori che potrebbero giocare nel Verona, o nel Sassuolo…ma nemmeno, perchè non corrono. Pizarro verticalizzava subito, ora invece la palla sta mezzora tra i piedi dei nostri giocatori. L’Inter ha fatto 15 minuti in cui non c’abbiamo capito niente, e quel buco di Smalling ha pesato tantissimo. Sanchez e Barella hanno tirato senza che nessuno provasse a fermarli. Ci sono squadre come Inter, Juve, Napoli, con cui hai un gap mostruoso. La Roma non dà l’idea di dominare una partita. Escluso Abraham e Smalling, che è un grande giocatore nonostante l’errore di ieri, il resto…Veretout è un fantasma, Mancini non lo sopporto più, poi hai Karsdorp e Vina che sono due terzini da Fiorentina. L’unico che sa giocare a pallone è Mkhitayran, e infatti è l’unico che sta in scadenza di contratto…Mourinho? Se prendi un gioielliere e lo metti a lavorare al monte dei pegni, probabilmente avrebbe grosse difficoltà…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha fatto fatica tanta all’inizio ma anche durante la partita, ma non è stata peggiore di quella di sabato. Zaniolo non è riuscito a segnare a dieci metri dalla porta e lì poteva cambiare la partita. Io ho sentito questa voce, e penso sia veritiera, che ci sono una serie di giocatori che se ne vogliono andare dalla Roma perchè non si trovano con allenatore e ambiente. Mi piacerebbe sapere chi sono, perchè ce ne sono 4 o 5 che non vedo l’ora se ne vadano… Se noi guardiamo i terzini della Roma, e poi vediamo che Perisic se ne sta andando dall’Inter perchè sta arrivando qualcuno più forte di lui, questi ci dà il metro del divario che c’è attualmente tra le due squadre…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma non ha fatto una grande partita, i primi 15 minuti sono stati inguardabili, ma nel secondo tempo non mi era dispiaciuta la reazione dei giallorossi. Poi però è venuta fuori di nuovo l’Inter: la differenza fra le due squadre è stata netta. Nella Roma ieri hanno giocato male i migliori: Smalling, Sergio Oliveira, Abraham…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Per me è stata una partita brutta da parte di entrambe le squadre. L’Inter ha giocato una grande quarto d’ora, ma dopo ho visto un’ora di errori, ho visto tantissimi passaggi sbagliati. L’Inter nel primo quarto d’ora poteva fare quattro gol, ma dopo non ho visto una bella Inter, è stata una partita a chi ha sbagliato di più…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Ieri ho visto una grande Inter in tutti gli interpreti. Di contro una squadra inguardabile, una Roma senza alibi. Una sola occasione da gol, quella di Zaniolo, e non altro. Una squadre inguardabile sia in attacco che in difesa. Colpa dei giocatori e di un allenatore che ovviamente a fine partita ha parlato ancora dell’arbitro… L’Inter non ha mai dato l’impressione di essere impensierita dalla Roma. La Roma in mezzo al campo non s’è vista, sia nei nuovi che nei vecchi. Al di là della lista degli ammutinati, c’è un episodio che fa capire come sta la squadra: stai perdendo 2 a 0 a un quarto d’ora dalla fine e Abraham si mette a irridere l’avversario con il giochino destro-sinistro…ma che roba è…ma come ti permetti…”

