Keramitsis-gol, la Roma Primavera torna alla vittoria: battuto il Genoa al Tre Fontane

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Roma Primavera torna alla vittoria, battendo il Genoa per 1 a 0 al Tre Fontane.

Decide un gol del difensore greco Keramitsis, a segno al minuto 51 con un potente destro dall’interno dell’area avversaria.

Il Genoa non riesce a trovare il gol del pari, e la Roma nel finale spreca diverse occasioni per chiudere il match. Ma la rete di Keramitsis basta ai giallorossi per tornare a vincere.

Oltre all’autore del gol partita, da sottolineare le prestazioni del solito Mastrantonio, anche oggi decisivo con un paio di ottimi interventi, dello svedese Tahirovic in mezzo al campo e del pimpante Cassano in avanti.

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (3-4-1-2): Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Keramitsis; Missori, Tahirovic, Tripi, Rocchetti; Pagano (70′ Padula); Satriano (70′ Di Bartolo), Voelkerling (15′ Cassano).

A disp.: Berti, Baldi, Vicario, Di Bartolo, Zajsek, Louakima, Padula, Vetkal, Falasca, Koffi, Pisilli.

All.: De Rossi.

GENOA CFC (3-4-1-2): Corci; Marcandalli, Calvani (81′ Ghigliotti), Gjini (80′ Bolcano); Vassallo, Cenci, Palella (61′ Ambrosini), Boci; Besaggio (61′ Accornero); Salih, Buksa (61′ Macca).

A disp.: Mitrovic, Velecea, Dellepiane, Biaggi Bolcano, Macca, Ghigliotti, Ambrosini, Bornosuzov, Accornero, Likendja, Oma Losomba.

All.: Chiappino.

Arbitro: Sig.ra Maria Marotta di Sapri.

Assistente 1: Sig. Antonio Severino di Campobasso.

Assistente 2: Sig. Paolo Cipolletta di Avellino.

Marcatori: 51′ Keramitisis (AS Roma)

Ammoniti: 10′ Tripi, 30′ Marcandalli, 60′ Morichelli, 63′ Gjini, 85′ Ambrosini

Espulsi: 90′ Ambrosini