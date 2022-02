AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 9 febbraio 2022:

Ore 12:45 – ABRAHAM, SENSAZIONI POSITIVE – Tammy Abraham dovrebbe farcela. Il giocatore domani svolgerà nuovi controlli, ma le sensazioni sono positive. Secondo quanto riferisce Sky Sport in questi minuti, l’attaccante dovrebbe essere in campo domenica per Sassuolo-Roma.

Ore 10:30 – PINTO: “FRIEDIK DICE CHE…” – “La nostra proprietà è molto vicina alla squadra – le parole di Pinto ieri sui torti arbitrali – e Friedkin dice che se si parla sempre della stessa cosa questa diventa un problema. Se ogni volta che vengo in tv parlo di queste cose, c’è un problema. Vorrei non parlarne più perché significherebbe avere l’uniformità di giudizio”.

Ore 10:10 – LA PRIMAVERA TORNA IN CAMPO ALLE 13 – Oggi alle 13 al Tre Fontane la Roma Primavera recupera la partita contro il Genoa rinviata lo scorso 22 dicembre a causa del focolaio Covid nel gruppo giallorosso. Per i ragazzi di Alberto De Rossi è l’ultimo impegno di un girone di andata dominato.

Ore 9:40 – SPINAZZOLA, VENERDI’ LEMPAINEN A ROMA – Momento della verità per Leonardo Spinazzola: venerdì sarà a Trigoria il professor Leimpanen, con lui il terzino effettuerà test fisici e strumentali per due giorni al termine dei quali saprà se potrà finalmente tornare ad allenarsi insieme ai suoi compagni.

Ore 9:00 – ABRAHAM TIENE IN APPRENSIONE MOU – Problema alla coscia sinistra per Abraham che oggi effettuerà i controlli per capire se sarà in grado di recuperare per Sassuolo.

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!