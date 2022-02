Abraham ce la fa, Ibanez no: problema al ginocchio per il brasiliano, stop di due settimane

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Abraham ce la fa, Ibanez no. Sono queste le ultime che arrivano dall’infermeria di Trigoria in vista di Sassuolo-Roma di domenica prossima.

L’attaccante giallorosso ieri aveva dato segnali positivi, e oggi sui giornali si racconta come i primi controlli hanno escluso lesioni muscolari. Una bella notizia per Mou, che spera di poter contare su di lui per domenica.

Oggi Abraham si allenerà a parte, ma da domani, se l’inglese non avvertirà dolore, si rimetterà a disposizione del tecnico portoghese. Vista l’assenza di Zaniolo per squalifica, lo Special One incrocia le dita.

Chi invece preoccupa è Roger Ibanez: il difensore brasiliano era uscito all’intervallo di Inter-Roma per un problema al ginocchio. Il giocatore effettuerà oggi i controlli, ma si teme uno stop di due settimane.

Certa l’assenza di Ibanez contro il Sassuolo: se Mourinho confermerà il 3-5-2, al suo posto giocherà Marash Kumbulla, apparso in netta ripresa nelle ultime uscite.

Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport