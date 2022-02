La Roma “normalizza” anche Mou. Ma i tifosi restano al suo fianco e criticano i Friedkin

AS ROMA NEWS – Un Mourinho “normalizzato” dalla Roma, che invece di diventare Special come il suo allenatore sta riuscendo nell’impresa negativa di rendere terreno il tecnico più vincente del calcio mondiale.

E’ questo quello che si evince dalle pagine dei giornali oggi in edicola. Mourinho che rischia di restare con “zeru titoli” fa rumore, anche se nella Roma nessuno si attendeva da lui un trofeo in bacheca alla prima stagione in giallorosso.

I risultati di questa annata però restano molto modesti: fuori dalla Coppa Italia, distante dalla zona Champions in campionato, alla Roma quest’anno sembra rimanere solo la speranza di vincere la Conference League, dove sulla carta non ci sono in corsa squadre più forti dei giallorossi.

Nonostante il settimo posto in classifica e la solita incapacità di vincere contro le grandi (l’unico successo stagionale con una big è stato sul campo dell’Atalanta), i tifosi della Roma, o almeno la maggioranza di questi, restano ancora dalla parte di Mourinho.

A motivare questa fede a oltranza, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, concorrono tre elementi. Il primo: la certezza che Mou sia l’unico in grado di assicurare successi perché, curriculum alla mano, quasi tutti pensano che non avrebbe mai accettato la Roma senza garanzie di sviluppo.

Il secondo: la speranza che il portoghese convinca la proprietà ad acquistare campioni, per non correre il rischio di appannare la propria immagine. Terzo elemento: il cavalcare quel senso di persecuzione che la tifoseria vive da decenni, con gli arbitri perennemente nel mirino.

Insomma, il tifo giallorosso adesso sembra essere votato solo al “monoteismo mourinhano“, tanto da cominciare a criticare persino i silenziosi Friedkin, nonostante l’investimento di oltre 500 milioni di euro fatto nella Roma. Ora da loro il romanista si aspetta acquisti pesanti sul mercato, oltre a una maggiore presenza dal punto di vista comunicativo.