Roma verso la rivoluzione: si riparte da Xhaka

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – La Roma del prossimo anno ripartirà da Granit Xhaka. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo).

Ai giallorossi quest’anno è mancato troppo un regista, e Pinto provvederà a metterne uno a disposizione del tecnico una volta riaperto il mercato estivo.

Senza un organizzatore di gioco il reparto avanzato giallorosso risulta poco incisivo ed è rimasto a secco nelle ultime due partite, contro Genoa e Inter. Gli attaccanti della Roma non danno mai l’impressione di poter andare in gol in qualsiasi momento.

Ma quello di Xhaka non sarà di certo l’unico acquisto in programma. Si preannuncia una rivoluzione, perché Mourinho è più sicuro di restare di tutti i giocatori messi insieme. Ma prima di pensare alla prossima stagione bisogna salvare quella attuale e la Conference League a questo punto rappresenta l’ultima spiaggia.

Fonte: Corriere dello Sport