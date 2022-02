Sfogo Mou contro la squadra: “Non avete le palle. Se avete paura di certe partite andate a giocare in C”

AS ROMA NEWS – Un Mourinho furioso quello che è sceso negli spogliatoi di San Siro dopo la sconfitta in Coppa Italia rimediata contro l’Inter un paio di giorni fa.

Lo rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport (I. Zazzaroni), che oggi racconta con tanto di virgolettato il durissimo sfogo dello Special One una volta tornato dentro gli spogliatoi del Meazza.

“Voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con l’Inter, nei primi 10 minuti vi siete cagati sotto!“, l’attacco di Mou ai suoi giocatori. “Voglio sapere perché anche contro il Milan vi siete cagati sotto 10 minuti! Tutti, nessuno escluso. Voglio sapere perché da 2 anni vi mostrate piccoli contro le grandi”.

“Se siamo piccoli gli arbitri ci trattano da piccola. L’Inter è una super squadra, voi l’avevate di fronte e invece di trovare le giuste motivazioni vi siete cagati sotto! Il difetto più grande di un uomo è la mancanza di palle, di personalità. Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in Serie C dove non troverete mai squadre con campioni, stadi top, le pressioni del grande calcio. Siete gente senza palle. La cosa peggiore per un uomo!“.

Dopo la sconfitta di San Siro, Mourinho si era presentato davanti ai microfoni delle tv per parlare pubblicamente bene dei suoi ragazzi, affermando che la Roma, tolti i primi cinque minuti, aveva fatto una bella partita. Completamente diverso invece l’atteggiamento avuto con la squadra dentro gli spogliatoi.

Fonte: Corriere dello Sport

