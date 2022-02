Champions più ricca dal 2024: cinque miliardi a stagione da marketing e diritti tv

ALTRE NOTIZIE – È una rivoluzione. Anzi una contro-rivoluzione. E comunque una “nuova alba” dal punto di vista finanziario per il calcio europeo, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Gozzini).

Lo stesso che stava alla base del tentato golpe della Superlega, voluto da Juventus, Real Madrid e Barcellona, affondato dall’Uefa, in nome della solidarietà tra i club e grazie al sostegno di quelle società che si sono subito opposte, schierandosi con i vertici calcistici europei.

Su tutte, il Paris Saint Germain del presidente Nasser Al Khelaifi, ormai alla guida dell’Eca e principale alleato di Ceferin. Da nuovo leader del calcio europeo, il qatariota è sempre più determinato a rilanciare la Champions League, un trofeo che non è ancora riuscito a vincere nonostante le sue stelle a Parigi.

In ogni caso, dal 2024 la massima competizione continentale incasserà ben 5 miliardi di euro a stagione in diritti mediatici e commerciali. In tutto 15 miliardi, fino al 2027. Un aumento complessivo di oltre il 40%. Lo annuncia lo stesso presidente del Psg in una lettera ai club, anticipata dai media inglesi.

“Si tratta – ha scritto Al Khelaifi, a Roma in questi giorni per lavorare sulla neonata federazione internazionale di padel – di una nuova alba di stabilità finanziaria e di un’opportunità per i club di calcio europei, grazie alla trasformazione della gestione e alla commercializzazione delle nostre competizioni“.

Un compito quest’ultimo che spetterà a due società: TEAM Marketing e Relevant Sports Group cui solo lunedì è stato affidato l’incarico dal comitato esecutivo dell’Uefa di gestire la vendita globale dei diritti delle competizioni maschili. Inclusa la Champions, per il triennio 2024-2027. Nel dettaglio, a Relevant Sports è stato assegnato il compito di vendere i diritti negli Usa, dove tra l’altro l’evento del Super Bowl è considerato un esempio in termini commerciali anche dallo stesso Ceferin.