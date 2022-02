“ON AIR!” – CORSI: “Stavolta non sto con Mou, doveva sapere che la squadra era scarsa”, ROSSI: “Se te la fai sotto, non vai da nessuna parte”, SABATINI: “Parole gravi, la Roma chiarisca”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Lo sfogo di Mou dentro lo spogliatoio? Mi viene difficile prendere per oro colato quello che viene raccontato, perchè a meno che a Zazzaroni non gliele ha raccontate lo stesso Mourinho, sono cose riportate da un’altra persona. E non so se questa persona ha assistito a questa cosa, o se a sua volta gli è stata raccontata. Una base di verità comunque ci sarà, perchè se fosse una cosa totalmente inventata saremmo alla follia totale… Mou avrebbe puntato sulla mancanza di personalità usando toni anche molto accesi. Ora a me entrare nello specifico delle parole mi interessa poco, ma mi conforta che le impressioni che abbiamo avuto noi sono le stesse di cui si Mou si sarebbe reso conto. La squadra ha giocatori tecnici, ma se te la fai sotto non vai da nessuna parte. E questo deve essere il cardine per il prossimo mercato e per la costruzione della squadra del futuro…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Parole molto pesanti di Mourinho all’indirizzo della squadra. Purtroppo ci dicono che sono tutte cose vere. Io però questa volta non sto con Mourinho, ma con la squadra. Ora non attacca più le riserve ma i titolari. Noi dicevamo che non erano le riserve, ma proprio la squadra che era scarsa. Io non riesco a capire tutta questa situazione: ma lui non lo sapeva? E’ molto grave che un allenatore non abbia testato la valenza dei giocatori durante l’anno? Forse ha firmato dopo un impeto di euforia… Conte, che non ha vinto un decimo di Mourinho, ha parlato con Pallotta per capire che tipo di squadra avrebbe allenato e ha detto di no. Lui ha sbagliato valutazione al 100% sui valori di questa squadra, ed è uno sbaglio tecnico…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La Roma spesso i primi 20 minuti gioca malissimo, forse inconsciamente i giocatori sanno che la partita è lunga, ma più che impauriti, a livello inconscio forse pensano che c’è tempo per recuperare… Le differenze a livello mentale della squadra, rispetto a inizio stagione, si notano…. Oliveira? La Roma potrebbe anche chiedere al Porto di prolungare il prestito di un altro anno….”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Sarà curioso vedere quanto la Roma potrà investire, quanto si starà entro certi limiti, e quanto si vorrà o potrà andare oltre questi limiti. Perchè è chiaro che devi tenere un equilibrio, ma devi cominciare a pensare seriamente alla possibilità di guadagni futuri e di quanto sarà essenziale per la sopravvivenza a certi livelli partecipare alle coppe dei più ricchi. Dal 2024 infatti ci sarà un aumento degli introiti della Champions del 42,8%, che è una cifra spropositata, per tre stagioni. E tu ci devi essere…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Nella Roma l’unico che può mettersi davanti alla difesa e far ripartire l’azione come fanno Brozovic o Tonali, è Mkhitaryan… E dico lui perchè ha in più di Pellegrini la capacità di liberarsi nello stretto… Il calcio è un gioco che ha bisogno di manovra, idee, e di giocatori che sappiano passare la palla dove va passata, e i centravanti devono trovare lo spazio dove inserirsi e segnare. A noi tutto questo non succede mai. A Mourinho mancano tre o quattro giocatori fondamentali: un centrale difensivo forte e due grandi terzini che sappiano crossare. Il 70% dei gol dell’Inter, del Milan e della Juventus arrivano dalle fasce. Tu i terzini che crossano non ce l’hai, non hai centrale che fa gioco, e non hai nemmeno gli incontristi, perchè Cristante e Veretout sono due fantasmi. Ma allora che cazzo di squadra è… Lo sfogo di Mou? Sotto certi aspetti lo capisco, ma se tu vieni a Roma e parli con i Friedkin, se tu accetti questo stato delle cose, allora deve stare zitto. Ai Friedkin cosa vuoi dire? Pallotta ha lasciato un baratro, e loro lo stanno coprendo…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Vendere tutti per ripianare i debiti e ripartire dalla Primavera ma con un bilancio finalmente sano? No, non lo farei, perchè con la Primavera rischi di andare in Serie B… Dove sarebbe questa Roma con Spalletti? Non lo so…ottimo allenatore, sul piano del gioco è più bravo di Mourinho, ma io il 4 maggio ero felice come una Pasqua, e spero di esserlo ancora il prossimo anno… Non dico che la colpa sia di Mourinho, ma che ci aspettavamo sicuramente di più da lui rispetto a Fonseca, quello sì…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Lo sfogo di Mou? Altro che spiffero, qua c’è un portone aperto… Queste sono cose di spogliatoio. Bisogna capire l’idea della società ma mi sembra che Mourinho sia intoccabile. Ora vedremo che succederà, le prossime mosse… Dentro lo spogliatoio sembra che stiano succedendo certe cose… C’è da arrivare in fondo alla stagione e tirare una linea, poi prendere strade diverse con una serie di giocatori che mal si trovano, sono scontenti o che pensano di essere più bravi di quello che sono. Ci sono giocatori concentrati sulla squadra, e altri che non riescono proprio, anche per motivi tecnici…”

Roberto Maida (Radio Radio): “Mou? Sfogo simile a quello di Bodo, dove parlò di Serie B…stavolta parla di Serie C, ma la differenza grossa è che ora parla ai titolari. Lui si sente tradito dai suoi uomini, e questo significa che qualcosa deve accadere, non ci sono più alibi per i giocatori che erano intoccabili a un certo tipo di critiche. Tutto quello che sta facendo Mourinho è alimentato dalla libertà di cui gode a Trigoria, è il punto nevralgico della sfera tecnica, è tutto in mano a lui. Devi lasciarlo fare, altrimenti non ha senso la scelta… Mou deve essere la garanzia per arrivare ad altri risultati, siamo però molto più indietro di quanto ci si aspettava, e lo dice anche lo stesso allenatore. Era difficile prevedere un bagno di sangue del genere a Roma con due allenatori così, e francamente è avvilente…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ieri abbiamo visto un grande Milan contro una piccola Lazio, mentre martedì abbiamo visto una grande Inter contro una quasi piccola Roma… In questa città abbiamo due allenatori sopravvalutati, quello che stanno facendo a Roma è poco, poco, poco…Sono due allenatori che sono un problema in questa città. Lo sfogo di Mourinho? Ieri avevamo detto che c’erano giocatori scontenti. E’ vero, un allenatore certe cose le dice, ma è anche vero che se certe cose sono uscite c’è un malcontento di cui avevamo parlato ieri. Penso al Gladiatore dove lui raduna le truppe e poi dice di scatenare l’inferno: è compito dell’allenatore far sì che i propri giocatori non abbiano paura. Se sei pagato 7 milioni e mezzo, devi darlo tu questo coraggio…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Milano batte Roma sei a zero, ma mi sa che come stipendi degli allenatori è il contrario… Lo sfogo di Mou? Sinceramente non ci vedo una cosa così grave, è una normale dialettica di spogliatoio. La cosa grave è che sia uscita, forse Mou vuole far sapere cosa pensa di loro, un’altra volta lui cerca di scaricare tutta la colpa sui giocatori e di giustificarsi…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Le parole di Mourinho riportate dal Corriere dello Sport certificano il rapporto ormai incrinato tra l’allenatore e la squadra. Da parte dei giocatori c’è una certa perplessità, se tu accusi la squadra di non avere personalità, tu sei l’allenatore preso per dare personalità alla squadra. Dire che i giocatori devono giocare in Serie C è un’offesa gratuita. Io credo che la Roma e Mourinho dovrebbero spiegarlo o smentirlo questo sfogo, perchè una cosa del genere lascia molto il segno…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!