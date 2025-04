“ON AIR!” – CASANO: “Nuovo allenatore annunciato dopo il derby”, NISII: “Sono terrorizzato dal nome a sorpresa”, COSENZA: “Escludiamo i big dalla lista di Ranieri”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Da questo momento in poi, la prossima partita deciderà la comunicazione del club. Se la Roma non batte la Lazio, dalla prossima settimana ci faranno capire chi è l’allenatore. Se è vero che è vicino, vuol dire che ce l’hai, il che significa che o è disoccupato, o sai che non sarà più l’allenatore di quella squadra l’anno prossimo…Chi sarà, sarà, non sono interessato. Mi accontenterei di sapere che ad aprile la Roma ha già cominciato a programmare. Se prendi Allegri il 1 luglio, è comunque tardi, non è che Allegri ha la bacchetta magica…”

Giacomo Di Giulio (Rete Sport): “O Ranieri non sa cosa fare nella vita, o non sa esprimersi in Italiano…dice due cose diverse in due domande consecutive. Se Ranieri vuole comandare, deve stare a Trigoria… Se annunci l’allenatore prima della fine del campionato è per fare il colpo di teatro. Non penso che lo fai ora per annunciare il De Zerbi di turno…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “La dichiarazioni del ruolo di Ranieri è un po’ contraddittoria, dovremmo sapere i dettagli dell’accordo che c’è stato a Londra. Lui rivendica un ruolo importante dell’indirizzo delle scelte dei Friedkin. In un momento come questo, in un rush finale, potevano essere argomenti rimandati. Io penso che con questa intervista Ranieri stia mandando un messaggio alla società: ha avvertito qualcosa che mette in discussione gli accordi verbali precedenti…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Le parole di Ranieri? A me viene in mente Ghisolfi… secondo me per Ranieri non è pronto per una piazza come Roma. Io penso che lui voglia un ds più bravo di lui. Ragazzi, del mercato fatto a gennaio non gioca nessuno eh…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “E’ noto che la Roma col nuovo bilancio, a luglio o giù di lì, annuncerà il nuovo direttore generale. E se quella figura fosse il Carnevali di turno, non un amministrativo, ma uno alla Marotta, e questo a Ranieri lo disturba? Perchè Ranieri non allude secondo me a un Ghisolfi, ma a uno che potrebbe stargli sopra nella catena di comando. Io penso che per la nomina dell’allenatore ci siamo, penso che sarà annunciato dopo il derby….”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ranieri sta dicendo che con i Friedkin ci ha parlato quando hanno mandato via Juric per prendere lui, e poi non ci ha più parlato. Quindi era una caz*ata la cosa che ci parlava tutti i giorni. Come era una caz*ata la storia di Ten Hag e della cena ai Parioli. Il fatto che lui non sente il presidente da 5 mesi è la cosa più importante. Se tu prendi una persona per fare questo lavoro, poi la ascolti, a meno che Friedkin non pensi di essere diventato uno dei principali capiscioni del calcio. Ma se tu ti avvali di un allenatore che intanto ti ha levato le castagne dal fuoco e poi non gli dai retta, è normale che lui se ne va…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Dalle parole di Ranieri io capisco che dalla lista dei 3-4 allenatori sono esclusi tutti i big. Lui ha detto che la squadra non va rivoluzionata, ma solo migliorata…Stadio? Ieri Vitali diceva che la Curva Sud sarà di 21 mila posti, ma stamattina guardavo e mi pare ci sia una legge che dice che non ci può essere un settore di uno stadio superiore ai 10mila posti. Se fosse così, dovrebbe essere a due anelli….”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ranieri ribadisce che vuole avere un peso operativo, eccome se lo vuole… Con la sua signorilità dice cose molto pesanti, fortissime, il messaggio che manda ha un valore enorme… ”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “L’allenatore penso sia stato scelto, Ranieri ti dice che è molto vicino. Mi sembra definita la scelta. Si è scelto di dividere in due parti la vita di Ranieri: prima mette a posto le cose da allenatore, e poi aiuta i Friedkin da consulente. Ma dal 1 luglio cosa farà effettivamente Ranieri? Probabilmente non lo sa anche bene nemmeno lui…”

Riccardo Cotumaccio (Tele Radio Stereo): “Ranieri è stato 3 mesi a dire che non avrebbe allenato la Roma, e adesso deve essere lui a spiegare che ruolo avrà all’interno del club…Io mi auguro la sua pensione più totale, che la mattina si metta al centro della piazza di San Saba a leggersi il Corriere dello Sport. Questo vorrei. Ma non perchè penso che debba ritirarsi, ma perchè se viene lasciato in balia di questa comunicazione così caotica, allora è meglio vederlo da un’altra parte…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “I Friedkin hanno tutti gli elementi per scegliere, Ranieri ci ha detto che siamo molto vicini al nuovo allenatore, io penso che l’accordo sia vicino e che la scelta sia stata fatta. E’ una buona notizia, ma ora bisogna quagliare. I nomi? Io penso che uno a sorpresa ci possa essere. Magari c’è uno straniero… Sul fatto che i Friedkin seguiranno davvero i suoi consigli, a Ranieri più di un dubbio gli è venuto…lui ha messo paletti chiarissimi: “O ho un ruolo operativo, oppure me ne vado“…”

Federico Nisii (Radio Manà Manà Sport): “Io sono terrorizzato dal nome a sorpresa, perchè stavolta non penso possa essere un simil Mourinho. Io temo il profilo alla Runjaic. Alla Roma serve altro come credibilità. E invece loro hanno questa imprevedibilità…questi si erano interessati a Lampard, non capendo nulla… Io mi auguro che da lunedì non si indugi più, perchè quel “da mo” di Ranieri è molto indicativo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Più avanti capiremo se i Friedkin daranno retta a Ranieri o se andranno per conto loro, e in quel caso chiuderà con la Roma. I nomi? Inutile, saranno sempre gli stessi, a meno che non tirino fuori un jolly dal taschino. Il derby è fondamentale, dovrai trasferire in campo le certezze di Ranieri, che sta dimostrando una lucidità che hanno davvero in pochi…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io penso che Ranieri abbia un’esperienza tale da gestire tutte queste situazioni. Ragazzi, parliamo di un tecnico che ha vinto la Premier League, il derby gli fa il solletico, e sulla gestione non avrà nessun problema…”

