ULTIME DA TRIGORIA – Ok Rensch, out Saud: si delinea l’undici per il derby. Domani Ranieri parla in conferenza stampa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Comincia a delinearsi il probabile undici giallorosso che affronterà la Lazio nel derby di domenica. Mister Ranieri ha recuperato Rensch, ma soprattutto ha di nuovo Saelemaekers a disposizione dopo la squalifica che lo ha costretto a saltare la Juventus.

La difesa dunque sarà quasi certamente composta da Celik nei tre, con Mancini centrale e Ndicka a sinistra. Sulle fasce Saelemaekers e Angelino, mentre in mezzo riecco Paredes in coppia con Konè. Sulla trequarti l’unico dubbio: far giocare Baldanzi o Pisilli o riproporre Pellegrini, capitano in crisi ma autentico uomo derby?

Il rebus probabilmente ci accompagnerà fino a domenica. Domani Ranieri parlerà in conferenza stampa (ore 12:45) a due giorni dalla stracittadina, ma come di consueto non anticiperà nessuna scelta di formazione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini