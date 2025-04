Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Manchester City e Chelsea sulle tracce di Svilar

NOTIZIE AS ROMA – Il futuro di Mile Svilar resta un tema caldo dentro la Roma. Il portiere belga, protagonista di una crescita esponenziale in questa stagione, non ha fretta di discutere il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2027. La priorità di Svilar è continuare il suo percorso in giallorosso, dove ha conquistato la fiducia dell’ambiente e il posto da titolare.

Ma le sue prestazioni, sempre più convincenti tra i pali, non sono passate inosservate in Europa. Secondo quanto riportato dal portale Caught Offside, due big della Premier League hanno iniziato a monitorare con attenzione il profilo del classe 1999: Manchester City e Chelsea.

Entrambe le società inglesi stanno valutando opzioni per il ruolo di portiere in vista della prossima stagione e Svilar, con la sua giovane età e il rendimento in crescita, potrebbe diventare un nome caldo sul mercato estivo.

Per il momento, però, da Trigoria filtra tranquillità. La Roma crede nel suo numero uno e non ha alcuna intenzione di privarsene, soprattutto dopo averlo atteso e valorizzato. Starà a Svilar, nei prossimi mesi, decidere se rimanere protagonista in giallorosso o cedere alle sirene della Premier.