LIVE IN GIALLOROSSO – Tutti gli aggiornamenti dal mondo Roma minuto per minuto

Nuovo appuntamento giornaliero all'interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di "brevissima" per restare sempre aggiornati minuto per minuto sul mondo Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di giovedì 10 aprile 2025.

Ore 11:25 – La Samp: “Nessun ruolo di Mancini nel club”

Dopo le parole di Roberto Mancini, arriva anche il comunicato della Sampdoria a chiarire la situazione dell’ex ct azzurro: “A seguito delle recenti notizie apparse sugli organi di stampa, del messaggio pubblicato da Roberto Mancini nella serata di mercoledì e delle sue successive dichiarazioni, l’U.C. Sampdoria ritiene doveroso fare chiarezza. Mancini ha inteso ribadire di non aver assunto alcun ruolo all’interno dell’organigramma societario né di aver ricevuto incarichi formali“. Il tecnico, accostato alla Roma, tornerà presto ad allenare.

Ore 9:30 – Ancelotti verso l’addio al Real

Si avvicina l’addio di Carlo Ancelotti alla panchina del Real Madrid. Solo una clamorosa rimonta nel match di ritorno contro l’Arsenal nei quarti di Champions League può cambiare uno scenario che sembra ormai delineato. Resta in piedi l’ipotesi di un suo ritorno in Serie A, con Roma o Milan come idee romantiche. (La Repubblica / Sportmediaset)

Ore 8:55 – Contatti con Medina e Balerdi

La Roma segue da vicino Facundo Medina del Lens e Leonardo Balerdi del Marsiglia in vista della prossima stagione: con entrambi ci sono già stati dei contatti in vista della prossima estate. (Leggo)

Ore 8:20 – Ranieri: “Resto solo se conto”

Lunga intervista di mister Claudio Ranieri a Il Messaggero: “Resto alla Roma solo se conto, non faccio il parafulmine di nessuno. Siamo molto vicini all’allenatore, lasciamolo lavorare“. LEGGI LE DICHIARAZIONI DI RANIERI

Ore 8:00 – Paredes: “Resto qui e porto la Roma agli obiettivi”

Il centrocampista argentino parla alla Gazzetta: “Resto un altro anno e poi torno in Argentina. Senza Juric avremmo fatto meglio. Chi toglierei alla Lazio? Spero giochino tutti…”. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA

