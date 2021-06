“ON AIR!” – PALIZZI: “Gollini pista molto credibile”, JURIC: “Quasi fatta per Rui Patricio”, CORSI: “Due portieri scarsi”, MAGNI: “Ricordiamoci che ci hanno lasciato in braghe di tela”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Ancora si dice che non c’è nessuna chiarezza, che a pochi giorni dal ritiro non è stato fatto nessun colpo. Ma mi sembra così per tutti. Il riscatto di Tomori da parte del Milan è un’eccezione. Ora ci si muove in un contesto molto complicato. La Roma è in attesa, ma non vuol dire che non si sta facendo nulla. Si cerca di andare a dama all’interno di una serie di cose, come quella di vendere giocatori che non rientrano più nei tuoi piani. Ma anche questo non riguarda solo la Roma, ma tutte le squadre. Ci sono giocatori importanti come Under, Kluivert, Florenzi, Olsen, che sono di ritorno e dei quali non sappiamo cosa accadrà. Forse non lo sa nemmeno Mourinho, perchè magari con certi calciatori come Kluivert li vuole vedere e ci vuole parlare…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ci sono grandi notizie: la Roma vuole fare l’instant team! Se è vero quello che leggiamo, non so come va a finire. Noi aspettiamo e vediamo come va a finire… Però cominciamo subito a parlare di cose serie: Rui Patricio è una pippa, non esce mai mai mai. E Gollini pure: Gasperini ha detto di sostituirlo con Musso, uno che per noi era un buon portiere ma niente di che. Perciò sto Gollini è una cosa terribile. Portieri come lui e Rui Patricio fanno capire che non puoi spendere soldi. A meno che non pensi di prendere un portiere medio-basso, e poi fai i botti davanti. Forse è questa la storia…Io 100 milioni non li spenderei mai per Kane. Ci sono giocatori più forti di lui, a me non mi ha mai convinto. Meglio Lewandowski. Però se mi dicessero che la Roma prende Kane, direi ma magari…”

Iacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Rui Patricio? Il fatto che la Roma non abbia affondato il colpo mi fa credere che si stia lavorando su altre piste. Gollini? E’ una pista molto credibile. Di sicuro sarebbe più programmazione di Rui Patricio. La cosa sicura è che l’Atalanta chiedeva 25 milioni di euro. E’ un’operazione alla Mancini, che tra costo fisso e bonus è costato 24 milioni di euro. Gollini è già da un anno che sarebbe entusiasta di vestire la maglia della Roma. E l’Atalanta non può pretendere chissà quanto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sergio Ramos? Se hai quella possibilità di investire, non lo farei per il difensore spagnolo. Xhaka? Se vediamo il suo curriculum, non è mica l’ultimo degli scemi… Rui Patricio? E’ un portiere normale…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Ancora nessuno ha fatto niente sul mercato, e comunque non è una gara a chi arriva prima, ma a chi arriva in fondo. E poi, anche fosse la peggiore della ipotesi, e cioè che la Roma ci dicesse che non si può fare un grande mercato per i motivi di indebitamento, ha comunque deciso di far guidare la Roma da Mourinho. Ricordiamoci che questa società era stata lasciata in braghe di tela… Forse la squadra che gli faranno non sarà quella che accenda la nostra fantasia, ma saranno giocatori che secondo Mourinho sono giusti per la squadra che gli serve ora. E chi siamo noi per dire che non vanno bene…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Xhaka sembra aver preso posizione per venire alla Roma, mi sembra un obiettivo reale, non è un depistaggio. Con Xhaka non fai il salto di qualità, mi piace, ma non impazzisco per lui, anche se la sua bocciatura per due partite fatte all’Europeo è eccessiva. Ma prendiamo Brozovic: quest’anno è stato uno dei primi centrocampisti per rendimento, punto fisso di Conte. Brozovic veniva etichettato come una macchietta, e invece con Conte è diventato uno imprescindibile. Non voglio fare accostamenti, ma magari sulla carta un calciatore che ti sembra superfluo, messo in un determinato contesto diventa importante. Se mi dici chi sogni, ti dico Sergio Ramos, sarebbe l’ideale: la cattiveria, l’abitudine a vincere. Questa è la gente che ci serve, gente come Rudiger. Per me il difensore è quello…”

Marco Juric (Rete Sport): “Xhaka è il primo obiettivo della Roma di Mourinho, tutto porta a pensare che sarà lui il primo tassello. Le cifre? La Roma sui 17-18 milioni la potrebbe concludere. Ieri con la Svizzera ha dato prova della qualità che si conosceva del ragazzo. Ci sono tanti giocatori più forti di quello che sembrano, se inseriti in un certo contesto. Rui Patricio? Io continuo a dire che è quasi fatta. Poi gli altri obiettivi non li conosce nessuno, dal difensore, all’altro centrocampista, all’attaccante…”

