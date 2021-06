Calhanoglu “tradisce” il Milan: no al rinnovo, e firma per l’Inter

ALTRE NOTIZIE – Il grande tradimento di Hakan Çalhanoğlu è completato: il trequartista del Milan ha deciso di non rinnovare il suo contatto, in scadenza, per firmare con i rivali dell’Inter.

Un vero e proprio smacco per i rossoneri, visto che il calciatore, tra i migliori in stagione, ha deciso di dire di no alle offerte del Milan per accasarsi proprio all’altra squadra di Milano.

L’accordo con i nerazzurri è ormai totale: Calhanoglu firmerà domani il contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi tre anni, e cioè fino a giugno 2024. Una beffa per il Milan.