Stadio Roma, prende quota l’ipotesi Olimpico (rifatto)

AS ROMA NEWS – Voci, sussurri, spifferi. Quello che succede in questi giorni per il calciomercato vale anche per il prossimo Stadio della Roma.

Dopo aver detto addio al progetto di Tor di Valle per il quale si erano spesi per anni James Pallotta, Mauto Baldissoni e tutta la vecchia dirigenza capitolina, adesso i Friedkin stanno lavorando in gran segreto a una nuova area su cui realizzare l’impianto, che prevederà solo e soltanto lo stadio, senza ulteriori opere accessorie.

L’idea della Roma, scrive oggi Il Romanista (A. De Angelis) è quella di realizzarlo all’interno del Grande Raccordo Anulare, possibilmente in una zona centrale della Capitale. Ma la grande sorpresa, rivela il quotidiano, potrebbe essere proprio lo Stadio Olimpico, ovviamente ricostruito e rimodernato.

Un’opzione suggestiva, con diverse problematiche da sistemare, ma che diversi spifferi definiscono come “molto concreta“. Insomma, anche per la questione stadio le sorprese sono tante e sempre in agguato. Non resta che aspettare novità, attese a breve.

Fonte: Il Romanista