“ON AIR!” – PIACENTINI: “Le parole di Friedkin sono rassicuranti”, CORSI: “Futuro luminoso? Mourinho non lo vede”, CATALANI: “Servono i grandi giocatori”, AGRESTI: “La Roma non mi sembra così lontana dalle prime”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Il Feyenoord ha uno stadio da 45-50 mila posti, ed è sempre pieno…non è che a Rotterdam sono teneri. Noi facciamo l’appello di non partire senza biglietto, il rischio è che ci siano migliaia di tifosi di una e dell’altra squadra che possono ritrovarsi a Tirana fuori dallo stadio senza biglietto e che cercano disperatamente di entrare in qualche modo. E’ un rischio pericoloso. Senza considerare che i tifosi olandesi hanno dimostrato di essere poco malleabili: l’affronto che fecero alla fontana di Piazza di Spagna è sotto gli occhi di tutti. E’ una situazione molto difficile, affrontata male, e speriamo che non dovremo essere noi a pagarne le conseguenze…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Friedkin? Quello che dice è propaganda. L’importante è che compri i giocatori. Bravo, grazie, ma siccome abbiamo avuto contatti con persone che c’hanno amichevolmente consigliato di dire agli ascoltatori di dare tutte le azioni ai Friedkin perchè così faranno una grande Roma…noi non facciamo questo. Gli diciamo grazie per Mourinho e per la finale, ma lui non ha bisogno di noi. Se fa una mossa simile, non gli servirà una radio per comprare più azioni. Il futuro luminoso? Io lo vedo, ma non lo vede Mourinho quando dice che non è fortunato come gli allenatori che possono avere i giocatori che vogliono… Se eravamo Radio Friedkin oggi non dovevamo parlare di quello che dice Mourinho, ma solo di quello che dice Friedkin, che diventeremo la squadra più forte del mondo e che bisogna vendergli le azioni…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “L’anticipo al venerdì di Torino-Roma? Ci sono tutte le condizioni per giocare al massimo questa finale, e siamo curiosi di vedere come Mourinho gestirà le forze e come saranno le rotazioni dei giocatori. Al momento la Roma dovrebbe giocare la finale con tutti a disposizione, e quindi abbiamo tutto per giocarci al massimo questa partita. La Roma fra l’altro giocherà in casa, e quindi potrà scendere in campo con la maglia rossa, e questo è sempre caruccio… Stiamo attenti davvero, a Tirana ci sarà un serio rischio di contatto tra le due tifoserie, e abbiamo visto a Roma i tifosi del Feyenoord non sono dei lord inglesi… Inoltre siamo in un paese estero di cui non conosciamo usanze, quindi ragazzi, facciamo tantissima attenzione… Friedkin sta cercando di lanciare un’Opa che non sarà ostile ma il più amichevole possibile, ma non so se riuscirà nel suo intento…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Le parole di Friedkin sono rassicuranti. Ma al di là di questo, mi sembra che questa è una proprietà che bada ai fatti. La prima mossa fatta è stata prendere uno dei primi tre allenatori della storia del calcio moderno. In poche settimane hanno chiuso un progetto stadio che era un’agonia, e ora ne stanno per aprire un altro che potrebbe realizzarsi in tempi più brevi. La squadra la stanno costruendo, e ora stanno cercando di uscire dalla Borsa. Loro fanno parlare i fatti, ed è la garanzia più grande per un tifoso della Roma…Questo mi fa pensare che prima o poi, se non sarà oggi, sarà domani, ma si arriverà in quel punto a cui ci vuole portare questa proprietà, e questo mi rassicura molto…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Il fatto che i Friedkin vogliano uscire dalla Borsa mi fa felicissimo, le squadre di calcio secondo me non dovrebbero essere quotate in Borsa. Conveniva entrare a chi doveva convenire, e quella di uscirne è una mossa giusta. Le parole di Friedkin? Per avere un futuro luminoso devi comprare i giocatori, non c’è altro da fare. Per vincere servono i giocatori: se hai tanti soldi e sai comprare i giocatori giusti, le partite le vinci. Noi l’anno dello scudetto non sapevamo chi far giocare se Montella o Batistuta, due fenomeni assoluti. I Friedkin escono dalla Borsa per potersi muovere meglio…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “I Friedkin hanno investito più di tutti, la Roma ha speso più del Milan. I conti sono diversi da quelli che dice Mourinho. L’Inter ha il saldo in attivo, il Napoli non ha speso niente, la Roma ha speso 90 milioni. Forse ci saranno errori passati, scegliete sbagliate. Però guardo il Milan che probabilmente vincerà lo scudetto e gioca con Diaz, con Giroud, o altri giocatori normali come titolari… La Roma va migliorata, ma non la vedo così lontana da quelle che sono davanti…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Non è vero che non c’è stato nessun problema a dare l’anticipo a venerdì alla Roma, la verità è che ufficiosamente avevano fatto sapere che una decisione sarebbe stata presa dopo il prossimo turno di campionato. Poi probabilmente si è mosso qualcosa, la pressione mediatica ha avuto il suo effetto. Alla Roma mancano tre titolari: un regista, un attaccante da affiancare ad Abraham e un difensore. Poi vedremo se Mourinho vorrà tornare alla difesa a quattro, in quel caso servirebbe anche un terzino destro al posto di Karsdorp…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Per puntare al quarto posto la Roma deve comprare tre titolari, ma di quelli buoni, altrimenti resti di questo livello e quarta non riesci ad arrivarci…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!