“ON AIR!” – PIACENTINI: “Mou? In Inghilterra dicono che qualcosa sta già scricchiolando”, CORSI: “Domani ci sarà di sicuro una bomba”, JURIC: “Perisic? Ne riparliamo ad agosto”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Non c’è scritto da nessuna parte che chi produce di più, chi ha più possesso palla, merita di vincere. A calcio vince chi segna di più: l’Italia ha segnato di più e ha vinto, punto. Io mica sono sicuro che la finale sarà Italia-Inghilterra con questi chiari di luna. Guarda come va a finire eh… Domani si apre ufficialmente l’era Mourinho, speriamo che il calcio che conta possa tornare presto a Roma, perchè ne abbiamo tanto bisogno…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Rui Patricio? Se davvero costa 10 milioni più bonus per un giocatore di 33 anni, allora mi viene da pensare che è stato pagato un po’ troppo. Se la Roma ha soldi da spendere, ben venga. Per carità, se è Mourinho a volerlo… E poi il pensiero va al fatto che Rui Patricio fa parte della scuderia di Mendes, e magari il suo acquisto pagato più del suo valore ti apre la via a qualche altro calciatore…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Provo a fare la sintesi di questo Europeo: per il percorso del torneo, l’Italia meritava di arrivare in finale, ma per la partita di ieri sera no. La Spagna ha fatto la prima partita ieri contro l’Italia, prima non si era mai vista. Dani Olmo? Magari ci casca nella Roma, lui e Pedri… Alioski? No dai. Speriamo siano solo nomi buttati là, noi non ci crediamo. Vedrete che domani ci sarà sicuramente la bomba… ”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Alioski? Lasciamo perdere. E’ stato prima al Lugano di Zeman, e intanto non è un terzino, perchè giocava davanti. Se questo è il giocatore che deve sostituire Spinazzola, aiuto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Quanto sono contento della vittoria dell’Italia da zero a dieci? Io direi un sette e mezzo, do un mezzo punto in più per la contentezza di mio figlio. Forse la Spagna avrebbe meritato qualcosa di più ai punti, ma il calcio non è la boxe. La presentazione di Mourinho? Domani c’è il rischio di una conferenza fiume tipo quelle di Sabatini o del primo Spalletti… Sarà interessante capire il suo livello di serenità e soddisfazione, è quello il punto. Se è convinto al 200% o se, come dicono soprattutto in Inghilterra, qualcosa sta già scricchiolando…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Ok lavorare sulla mentalità dei calciatori, ma servono pure i giocatori forti. Nelle partite importanti i vari Dzeko, Mkhitaryan, Veretout, Smalling, Pellegrini dove stavano? Sono leader per modo di dire… Certe partite l’avrà viste e riviste Mourinho, e per quello siamo molto curiosi domani di apprendere dalla sua voce i frutti della sua riflessione e capire cosa si potrà fare sul mercato. Io mi aspetto che ci illumini. Non ti potrà dire tutto, ma ti può dare indicazioni importanti…”

Marco Juric (Rete Sport): “La conferenza di Mourinho sarà molto interessante. Io andrei dritto sul calciomercato, se la Roma gli ha dato garanzie economiche e se pensa di poter vincere lo scudetto già dal primo anno, o se questa sarà solo una stagione di transizione. Perisic? Sono ruoli che non servono, almeno non adesso. Ne riparliamo semmai ad agosto…”

