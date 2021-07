Scarchilli, da Roma TV all’area scouting: “Orgoglioso e onorato di questa nuova sfida”

AS ROMA NOTIZIE – Alessio Scarchilli lascia Roma TV, che in questi giorni ha smesso di trasmettere su Sky Sport per trasferirsi interamente sul web, ed entra a far parte dell’area scouting della Roma.

“Orgoglioso e onorato – ha scritto l’ex centrocampista giallorosso sui canali social – di questa nuova sfida. Un grazie di cuore a tutti quelli che mi hanno accompagnato fin qui. Forza Magica Roma”.

Orgoglioso e onorato di questa nuova sfida. Un grazie di cuore a tutti quelli che mi hanno accompagnato fin qui. Forza Magica Roma 💛⚽️❤️ pic.twitter.com/TM1kSTW0Uq — Alessio Scarchilli (@AleScarco) July 7, 2021

Insieme a lui e all’ex dirigente del Leicester Josè Fontes, faranno parte della squadra anche Enrico Paresce, Mauro Leo, Javier Weimar.