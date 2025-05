“ON AIR!” – PETRUZZI: “Pioli esonerato oggi? Lunedì lo annuncia la Roma”, ROSSI: “Steijn pagato solo 2 milioni più di Salah-Eddine, qualcosa non torna”, LO MONACO: “Il finale terribile si sta rivelando perfetto per la Roma”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “L’approdo di Jason Morrow come nuovo CFO? E’ un ruolo importante, è il responsabile dei numeri, lui decide quello che si può fare e non fare, decide i margini di manovra, è una notizia rilevante dal punto di vista societario. E’ un primo passo molto importante per la ristrutturazione societaria… Steijn, capocannoniere col Twente dove ha fatto 27 gol, è stato pagato dal Feyenoord 11 milioni più 2 di bonus. Mi spiegate allora come caz*o è possibile che un terzino (Salah-Eddine, ndr) che viene a fare la riserva lo paghi 8+2? Ma tra il capocannoniere del campionato e un terzino sinistro ci sarà una differenza importante? Ve la dico io qual è questa differenza: 2 milioni…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Lasciatemi dire che sono molto contento che l’Athletic abbia preso 3 fischi in casa in 10 contro 11, e che l’allenatore si sia lamentato del rosso…ma lo vedi che allora è più complicato giocare 10 contro 11… Fabregas? Secondo me sta facendo il furbo come faceva Thiago Motta l’anno scorso. Non dico che ha un accordo con la Roma, ma con un’altra squadra, la Roma o il Milan. Che percentuale lo do alla Roma? Dopo l’intervista di ieri, passa avanti a parecchi… Pioli esonerato? Anche qui, non ci sarebbe solo la Roima, anche il Napoli potrebbe pensarci se Conte va via…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Se Pioli viene esonerato oggi dall’Al Nassr, io mi aspetto l’annuncio del suo arrivo alla Roma lunedì…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Io per il centrocampo punterei su Keita Mandela, ma prima prenderei uno concreto, prima prenderei Frattesi e poi un altro. In quel ruolo andrei su questi nomi così. Per l’allenatore andrei sul sicuro: Gasperini, Mancini o Allegri…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se dovessimo fare una classifica di gradimento dei tifosi, penso che Pioli sia agli ultimi posti, anche dopo Farioli. Io tra Mancini e Pioli prenderei Pioli per i recenti risultati e perchè allena squadre di club, cosa che Mancini non fa da dieci anni. Ma ho sempre avuto un fascino particolare per il personaggio Mancini, che è sicuramente più vincente di Pioli…se il ragionamento è “voglio un vincente” anche per comunicazione e capacità manageriale, tra Mancini e Pioli non c’è paragone…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “L’uomo dei conti? Leggo che si atterrà al settlement agreement più stretto alla Roma, mentre all’Everton arriva di tutto e di più: stadio, allenatore, giocatori… Allenatore? Non sarà Pioli, ma se sarà Pioli…alla Roma se lo magnano appena lo vedono… Allegri c’è sempre nel pensiero dei giornalisti, nessuno lo esclude. C’è questa teoria: la Roma che non può spendere per i giocatori, vuole puntare su un grande nome per l’allenatore, un po’ quello che è successo con Mourinho. Così i Friedkin si deresponsabilizzano…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Fiorentina risentirà della partita di giovedì, che toglie energie. La Roma avrà dalla sua anche uno stadio che sarà incandescente. E poi mi sento tutelato dalla gestione di Ranieri, uno che in questi momenti sbaglia poco. Sarà bravo a preparare la partita, dovrai aggredire la Fiorentina, perchè se gli concedi la palla diventa pericolosa. Paredes? Ranieri sfrutta sempre il momento migliore dei singoli, se ora Cristante gli dà più garanzie, lui si fa zero problemi a mandare Paredes in panchina, anche se lo aveva definito un monumento…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Paredes è finito in panchina perchè è tornato a giocare Cristante. Come mai questo ragazzo lo fanno giocare sempre? Evidentemente ci sono cose che noi non vediamo. Fra l’altro Konè centrale di centrocampo ha dato risposte importanti, Cristante può intercambiarsi con lui perchè può giocare mezzala, mentre Paredes no. E per questo Ranieri ora preferisce questa coppia…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Sicuramente qualcuno tornerà a chiedere a Ranieri se quell’euro ora lo punterebbe sulla Roma in Champions, rischia di diventare un tormentone… Il bello delle scommesse è questo, che le puoi anche vincere. Lui non credeva in questa possibilità perchè era razionalmente convinto come tutti noi che dopo aver pareggiato contro Juventus e Lazio la Roma non avrebbe potuto battere Inter, Verona, Fiorentina, Milan e Torino, e magari pareggiare contro l’Atalanta. Cosa che invece ora è diventata possibile. Perchè puoi sfruttare delle congiunture come successo contro l’Inter, che sono la semifinale della Fiorentina in Conference e la finale di Coppa Italia del Milan. Queto finale di campionato così terribile si è rivelato perfetto per la Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Per la Roma sarà molto dura domenica, contro le grandi la Fiorentina gioca sempre bene e le ha battute più o meno tutte. Semmai ha avuto difficoltà contro le squadre di medio-bassa classifica. E’ una formazione che bene si adatta a chi vuole fare la partita. Gudmundsson e Kean sono devastanti negli spazi, e per la Roma sarà una trappola. Dovrà stare molto attenta alle ripartenze dei viola. La Fiorentina così come la Roma deve vincere, altrimenti anche lei è fuori. Chi perde si chiama fuori dalla corsa al quarto posto…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Roma-Fiorentina e Bologna-Juve? C’è il rischio di vedere due pareggi. Non vedo una più forte dell’altra. La Roma è vero che ha fatto 18 risultati utili consecutivi, ma la Fiorentina con le grandi ha fatto bene. E’ una partita aperta, anche perchè ci si gioca tanto. Il sesto posto potrebbe non bastarti per fare l’Europa League. Sono due squadre che hanno certezze ma fino a un certo punto, nopn mi meraviglierei del pari, la paura ci può essere da entrambe le parti. E anche un po’ di condizione fisica che viene a mancare…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Di questa Roma comincio ad avere pochi dubbi. Si fa sempre più concreta e i giocatori sono stati tolti dall’oblio. Ho più fiducia nella Roma, la Fiorentina me la immagino sconquassata fisicamente dalla partita di ierii. Do il 60% alla vittoria della Roma, e il 20% al pari. La strada per il 19esimo risultato utile mi sembra possibile, ha ottime possibilità di vincere anche domenica…”

