Calciomercato Roma, dall’Arabia: Pioli verso l’esonero. Si avvicina il ritorno in Serie A

Per Stefano Pioli l’avventura in Arabia Saudita sembra già volgere al termine. L’Al Nassr è stato eliminato in semifinale della Champions asiatica, sconfitta per 2-3 contro il Kawasaki Frontale, squadra giapponese che al momento occupa l’ottava posizione del suo campionato.

Un kappaò molto pesante, che fa traballare la panchina dell’ex allenatore del Milan. Stando a quanto riferiscono media sauditi, Pioli sarebbe addirittura a rischio esonero. Quello che sembra certo è che il tecnico italiano non sarà confermato alla guida dell’Al Nassr anche per la prossima stagione e che l’addio si consumerà comunque entro l’estate.

Se così fosse, il rientro in Serie A per l’ex tecnico rossonero sarebbe quasi scontato. Tra le squadre che sono maggiormente interessate a lui c’è proprio la Roma, che aveva contattato Pioli prima della sua partenza per l’Arabia, con i giallorossi che quindi ripiegarono su Ivan Juric.