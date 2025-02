“ON AIR!” – CASANO: “La Roma deve prendere Gasperini se vuole crescere e riportare regole”, CORSI: “Alberi piantati a Pietralata? Grande caz*ata”, PETRUZZI: “Roma più forte del Porto”, PES: “Evitiamoci la rimonta al ritorno”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ci sono due allenatori liberi che sono due percorsi distinti e vanno in direzione opposte: Allegri e Sarri. Se prenderei Sarri? Certo che lo prenderei, come allenatore di campo vale Spalletti…Al di là che è stato l’allenatore loro (della Lazio, ndr), ha vinto scudetto ed Europa League, è comunque uno che ha allenato Juventus e Chelsea…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Di Battista? Non c’entra nulla che è laziale, questa è gente che per tornare in auge cavalca qualsiasi cosa, ora è andato a piantare gli alberi in una zona dove tutti vanno abitualmente vanno a portare a spasso i bambini, il famoso Central Park di Pietralata… L’allenatore? In questo momento storico dovrebbe essere un valorizzatore e non un gestore di risorse. Oggi Capello, Batistuta e Samuel non li puoi avere. Chi devi prendere? Gasperini, se vuoi migliorare la Roma e riportare regole e una cultura del lavoro. Altrimenti devi andare su Pioli, ma anche Sarri ci può stare…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Se parliamo di simpatia o antipatia è una cosa, ma se parliamo di allenatore, Sarri è bravo… La partita di stasera? Se fai una gara solo per non prendere gol, le prendi. Tu gol devi farlo, perchè la Roma dietro non ti garantisce solidità. La Roma è più forte di questo Porto, una squadra giovane e in costruzione…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il rigore dato contro l’Atalanta? Se una cosa del genere succedeva alla Roma, andavo in piazza…io un rigore così non l’ho mai visto. Ma io non godo sulle disgrazie degli altri, a me piacerebbe batterla l’Atalanta… La partita di stasera? La Roma deve vincere, o quantomeno pareggiare. Alberi piantati a Pietralata? Di Battista è della Lazio…passerà un grande trattore e leverà tutto…Sono cose veramente stupide: o avete cose serie da dire, e allora ci sta che uno ferma tutto, ma questa è veramente una gran caz*ata…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Alberi piantati a Pietralata? Io non c’entro niente… Allo stadio non ci si potrebbe arrivare, ve lo dico io….non puoi dire che in quello stadio ci si può arrivare in 35-40 mila con i mezzi pubblici e con la metro, perchè non è vero…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “In una gara europea da dentro o fuori Pellegrini, al di là di quello che sta dando ultimamente, ha sicuramente più esperienza di Pisilli e questo secondo me conta quando devi fare certe scelte. Per questo secondo me Pellegrini parte favorito stasera. La Roma deve provare a fare risultato, se evitiamo di dover fare per forza la rimonta nella gara di ritorno non sarebbe male. Io penso che sia una partita che la Roma può giocarsi tranquillamente…”

Matteo De Santis (Radio Manà Manà Sport): “Il nervosismo di Ranieri di questi giorni? La scomparsa di Giorgio Pellizzaro ha sicuramente provato il mister, una persona a cui era molto legato. Questa cosa ha sicuramente acuito la stanchezza che c’è…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Io penso che sarà complicato arrivare al rinnovo di Svilar, nonostante l’entusiasmo che leggo sui giornali…ma quanto ha chiesto Svilar per rinnovare? E’ quella la chiave: se ha chiesto 2 milioni, l’accordo si fa in 24 ore, ma se ne ha chiesti 4 sarà molto più complicato…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Leggo e sento parlare di Cristante, Pellegrini e Pisilli… Siamo all’outlet della Roma. Ho in testa un altro organico. Ragazzi, parliamo della Roma, e Ranieri sta facendo cose incredibili con questo organico sempre alla ricerca di sé stesso. In alcune partite ti dà respiro, in altre ti fa insultare divinità. Guardando i giocatori e le alternative, capisco le difficoltà della Roma…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Pellegrini per me è un grande mistero. Sta fuori, rientra nel derby, è decisivo e poi scompare di nuovo. Una cosa quasi incomprensibile…E’ come se fosse andato in condizione psicofisica solo per quella partita speciale. Non capisco. Credo che a fine stagione le strade si devono separare per il bene dell’uno e dell’altro. Qui non si esprime ai suoi livelli, che magari non sono straordinari, ma ha qualità. Le condizioni ambientali non sono ideali, devono lavorare entrambi per arrivare a una soluzione diversa…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Non so se stasera dipenderà dalla Roma, Ranieri ha giocato sempre per adattarsi e non per imporsi. Il Porto ha venduto tanto, ma le squadre portoghesi col palleggio ti mettono in difficoltà. Nel doppio confronto è dura, la Roma non è favorita ma hanno le stesse possibilità. Però Ranieri sa essere furbo. Rinnovo di Svilar? Giusto che la Roma cominci a mettere dei tasselli. Il miglior portiere in Italia è Meret, poi c’è Maignan, Carnesecchi e Svilar…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma non può far girare la partita come successo ieri al Milan. Bisogna prendere le misure, non concedere situazioni facili e lì davanti devi creare problemi. Ci sono gli uomini giusti, l’esperienza dei big non manca, penso ci sia consapevolezza che questo è un crocevia fondamentale… Stasera serve la Roma migliore. Svilar mi piace molto, non va oltre, è un professionista. Al suo rinnovo bisogna pensarci, anche se ha ancora due anni di contratto, e non sono pochi…”

