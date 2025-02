Calciomercato Roma, Ghisolfi gioca d’anticipo per Paixao: in estate duello con Arsenal e Tottenham

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ci ha provato per Igor Paixao, e continuerà a farlo anche la prossima estate. Nel mese di gennaio il ds Ghisolfi ha fatto un tentativo con il Feyenoord per cominciare a mettere le basi per un trasferimento estivo per il giocatore che firmato la sconfitta rossonera nel playoff di andata di Champions League.

La risposta degli olandesi è stata: il brasiliano vale 30 milioni di euro. In estate possibile asta: su di lui ci sono anche Tottenham e Arsenal. Lo rivela il portale Calciomercato.com. Igor Paixao, 24 anni, è un esterno d’attacco di piede destro che ama giocare sulla sinistra.