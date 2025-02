AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di giovedì 13 febbraio 2025.

Ore 10:00 – PETARDI SOTTO L’HOTEL DELLA ROMA – Intorno alle tre di notte un gruppo di ultras del Porto si è ritrovato sotto l’hotel Hilton Porto Gaia dove alloggia la Roma per esplodere petardi e fuochi d’artificio nel tentativo di disturbare il sonno dei calciatori giallorossi.

Ore 9:10 – GLI AUGURI DELLA ROMA A STROOTMAN – L’ex centrocampista Kevin Strootman spegne quest’oggi 35 candeline. Tramite un video su Instagram, la Roma ha fatto gli auguri all’ex giallorosso: “Buon compleanno, Kevin”, il messaggio del club.

Ore 8:30 – CITY SU SVILAR, LA ROMA LO BLINDA – Prima il West Ham, ora anche il Manchester City: le inglesi mettono gli occhi su Mile Svilar. E così la Roma ha cominciato a trattare il rinnovo con il portiere: il belga chiede un contratto da 2,5 milioni magari, estendendo la durata fino al 2029. Lo riporta Il Messaggero.

Ore 7:50 – ALBERI CONTRO LO STADIO DELLA ROMA – Protesta green di Alessandro Di Battista e di diverse associazioni contro lo stadio della Roma: piantati alberi nel luogo dove dovrebbe sorgere l’impianto dei Friedkin. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

