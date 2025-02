(LIVE!) PORTO-ROMA: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Sedicesimi di finale di Europa League per la Roma, che questa sera allo stadio Do Dragao affronta il Porto nel match di andata, a sette giorni dal decisivo ritorno dell’Olimpico. Dybala e compagni proveranno a strappare un risultato utile in casa dei portoghesi, terzi in campionato e arrivati dietro ai giallorossi nella fase uno della competizione europea.

LE ULTIME LIVE DAL DO DRAGAO

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso sopra Oporto, ma le previsioni non preannunciano piogge. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma ballottaggio aperto tra Pellegrini e Pisilli, per il resto l’undici appare scontato.

PORTO-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

PORTO (3-5-2): Diogo Costa; Pedro, Perez, Djalo; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio, Mora; Pepe, Omorodion. All.: Anselmi.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All.: Ranieri.

ARBITRO: Stieler (Germania). ASSISTENTI: Gittelmann-Borsch. IV UFFICIALE: Badstübner. VAR: Storks. ASS. VAR: Dingert.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini