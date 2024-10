“ON AIR!” – CASANO: “Altamente probabile il ritorno di Ranieri”, CORSI: “Da Friedkin mi aspetto la botta da matto”, ROSSI: “Spaventato dalla partita di stasera”, FERRAZZA: “I calciatori sono scarsi ma non stupidi…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “I Friedkin se ne sono andati…i custodi…speriamo che i custodi, quelli veri, si comportino in maniera diversa, altrimenti sono cavoli amari… A me questa partita non è che mi preoccupa, mi spaventa… Noi siamo fortemente critici di questa gestione societaria terrificante. Sono rimasti in pochi a tenere botta e a pensare che con questa proprietà si possa andare da qualche parte…però io stasera spero che la Roma vinca, è più essere della Roma stasera che non quando vinci le partite. I Friedkin fino a quando erano qua facevano i piacioni, poi appena le cose hanno cominciato a mettersi male hanno preso e sono scappati…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Qua si vive il giorno della Marmotta, si vivono sempre gli stessi giorni. Il risultato di stasera conta sulla classifica, ma non sul futuro di Juric. Qua non si parla di risultati, anche se vincesse stasera cosa cambia? Parleremo sempre di un tecnico sulla graticola. Speriamo sia cambiato qualcosa nello spirito dei calciatori, perché più rivedo i gol di Firenze e più mi accorgo che certi calciatori non c’erano proprio con la testa. Se diciamo che non hanno dato il 100% per l’allenatore, allora il tecnico andava cambiato. Se invece si sono chiariti e i problemi sono stati risolti, lo capiamo già dal riscaldamento di stasera…Il nuovo tecnico? Io non penso che, nel caso, possa arrivare un nome top…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io penso che dopo le parole di Ranieri di oggi al Corriere della Sera, le sue quotazioni per la panchina della Roma crescono di parecchio. Dice di essersi pentito di aver detto addio al calcio, ha voglia di allenare, e penso che sia altamente probabile il suo arrivo sulla panchina della Roma. Se pensiamo che possa essere preso Allegri facciamo ridere… A sentire quello che dice Sky, a meno che non siano fregnacce, a Juric lo cambiano a prescindere da come finisce stasera. Ma io ho un dubbio, non escludo nemmeno che si vada avanti con questo allenatore fino a fine stagione, e che magari ci siamo tutti autoconvinti che l’intenzione sia quella di cambiare…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “C’è chi dice che si sta chiudendo con gli arabi per 800 milioni-un miliardo…c’è chi dice un miliardo e due di Follieri, ma sono i meno credibili, perchè non c’è nessun riscontro. Secondo me entro una settimana arriverà l’annuncio di un dirigente…io sono convinto che Friedkin farà la botta da matto, che può essere anche che vende e ci saluta tutti… A me dicono che arriverà un dirigente italiano e un allenatore, che non so se sia italiano o meno, ma mi dicono che sia un gran coach…mo se il gran coach è Pecchia non siamo messi bene… Se stasera la Roma vince e convince, allora è una vergogna il doppio, significherebbe che hanno fatto perdere punti alla Roma per le loro piccole ripicche. Questa vergogna potrebbe essere lavata solo se arrivi quarto… Tra gli allenatori prendibili io vedo solo Allegri, non c’è altro…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La partita di stasera? Sarei molto sorpresa se rivedessi un atteggiamento da parte della squadra simile a quello di Firenze, significherebbe che sono anche stupidi oltre che scarsi, arroganti e presuntuosi. Ma non credo che siano stupidi… Se perdi stasera sarebbe il disastro, saresti a due punti dal terzultimo posto…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Credo sia stato fatto una sorta di patto tra squadra e allenatore, vediamo se ci sarà una reazione stasera e se durerà solo il tempo di una partita. Juric resta comunque un allenatore in bilico. Io sinceramente non sono molto fiducioso, ma spero si possa uscire da questa crisi con un po’ di intelligenza. E’ vero, manca una dirigenza, ma i giocatori sono pagati per giocare e fare il loro. Il tema degli alibi penso sia uscito fuori nelle liti… Se stasera non arrivasse un risultato positivo si arriverebbe a un cambio. Ranieri? La tavola è apparecchiata dopo l’intervista di oggi al Corriere della Sera…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Juric? A tutti è successo di dover condividere il posto di lavoro con una persona con cui non hai grande feeling. Ma che fai in quel caso? Cerchi di predisporre la situazione al meglio per fare il massimo, cerchi di collaborare…poi un domani, quando si cercherà un altro collaboratore, magari darò il mio parere, ma nel frattempo cerco di fare il meglio…o no?…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “Tante volte ho sentito dire che era stato toccato il fondo e poi non è stato così. Io me lo auguro, ma non ne sono così sicuro. L’allenatore ha sentito gli alibi dei calciatori sul fatto che non ci sia nessuno intorno. Juric ha voluto far capire che la squadra purtroppo sembra portarsi dietro questi alibi…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma? Non so cosa aspettarmi stasera, fin qui è stata tutto tranne che una squadra. Apprezzo la sincerità di Juric, ma non mi dà troppa fiducia. Lui è convinto di continuare a giocare in una certa maniera, ma non mi sembra che la squadra metabolizzi questo modo…Speriamo che almeno siano in grado di restituire un pizzico di sorriso a una tifoseria che definire spaesata è un eufemismo…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Partita fondamentale sia per la Roma che per Juric, se non dovesse vincere penso che non lo vedremo domenica prossima a Verona. Ieri è stato molto onesto nel non negare i dissidi, ha parlato di liti violente e questo mi ha sorpreso. Di solito da queste scosse si riparte, ma io ho qualche perplessità perchè la squadra mi sembra scollata e dove ognuno va per conto suo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Juric ha ragione quando dice che in questa rosa non si può mettere da parte nessuno. Tutti devono essere nella stessa barca, o ora devono provare a venire fuori da questa situazione, e spero ci sia una reazione d’orgoglio. Il Torino può essere la squadra giusta da affrontare, come lo è stata l’Udinese qualche tempo fa. Spero che venga fuori quel tipo di partita, anche se pure io ho qualche dubbio…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!