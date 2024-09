“ON AIR!” – PRUZZO: “Dovbyk nullo, chiunque è in grado di sostituirlo”, MATTIOLI: “Quella della Roma è stata una campagna acquisti casuale”, CARINA: “Zalewski a Roma gioca con un armadio addosso”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Spero che la Roma cambi a centrocampo. Io voglio bene a tutti, sono bravi ragazzi, ma bisogna cambiare. Tanto Paredes a fine anno se ne va, Pellegrini andrà a scadenza, per cui o lo rinnovi o lo vendi. A centrocampo quindi ci saranno scelte definitive. Quest’anno ti sei già mosso con Le Fee e con Konè, e c’è Baldanzi che sta studiando da mezzala…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La mia formazione ideale? Un 4-2-3-1 con Svilar in porta, Mancini a destra, Hummels ed Hermoso centrali e Angelino a sinistra, centrocampo con Konè e Paredes, poi Soulè, Dybala, Saelemaekers dietro Dovbyk… Ieri Hermoso ha cercato di stroncare la carriera di Almaviva, con De Rossi che invece di placarlo urlava “bravo Mario!”…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Ma tra Dybala che torna dall’Argentina con l’entusiasmo del gol segnato e Dovbyk non al meglio fisicamente, non sarebbe meglio puntare sul primo? Se Dybala dovesse andare di nuovo in panchina contro il Genoa, io qualche domanda comincerei a farmela…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Sull’infortunio di Dovbyk mi domando se il problema risale a Juventus-Roma o addirittura a prima, magari non è riuscito a dare il massimo nelle prime partite perchè già non stava benissimo…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Mi incuriosisce sapere che scelte farà De Rossi, soprattutto in difesa e centrocampo, se sceglierà la difesa a tre pura o se continuerà a 4, ma anche chi farà giocare in mezzo al campo. Penso che Konè una maglia ce l’avrà sicuramente, così come Paredes. Quest’anno davvero si può scegliere, prima non c’era possibilità di cambiare e sperimentare. Questa squadra non è perfetta, ad esempio l’infortunio di Dovbyk mi preoccupa. Lì puoi anche pensare di fare cose diverse, come ad esempio Dybala falso nove…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Dovbyk? La Roma non ci aveva comunicato niente del suo infortunio, quasi fosse un peccato mortale…boh…Ormai è una scelta, la Roma non comunica, non mi stupisco neanche più, ormai mi sono abituato. Poi se qualcuno ha qualche notizia diventa un nemico, si cercano le talpe e si vive in un clima di paura dentro la Roma, si mettono investigatori privati a seguire dipendenti ed ex dipendenti…e mi fermo qua…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Zalewski può piacere o meno, ma quando gioca con la Roma gioca con un armadio addosso, deve sempre dimostrare qualcosa e così è ovvio che giochi male… Con la Polonia gioca libero, non ci sono i mugugni che si sentono sempre all’Olimpico appena tocca palla…un giocatore certe cose le avverte. Non dico che sia un fenomeno, ma è un buonissimo calciatore che sta rendendo al minimo anche per queste cose… ”

Nando Orsi (Radio Radio): “Roma schierata a tre? Mi sembra strano. Soulè a fare il quinto a centrocampo non ci ha giocato manco da bambino, e anche Saelemaerkers sarebbe un adattato. Soulè la fase difensiva la fa poco. Se vogliamo distruggerlo va bene, mandiamo in fumo i 30 milioni spesi dicendo che deve difendere… Diamo ai giocatori i ruoli che hanno, non quelli che vogliamo dargli noi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io sul mercato della Roma mi porto dietro tante perplessità, ma aspetto con fiducia di capirne un po’ di più Non so questa sosta quanto possa fare bene, perchè spesso le nazionali ti riservano sorprese negative. Io ho espresso i miei dubbi su un giocatore che per me aveva smesso di giocare (Hummels, ndr), ma sono pronto a vedere sul campo se la situazione sarà completamente diversa... Credo che la questione Dybala sia stata solamente rimandata, non so se al prossimo mercato o a fine stagione. Poi magari il campo mi smentisce, e Dybala sarà titolare. Non rinnego i parametri zero, Ndicka ad esempio è stato un ottimo affare, ma Aouar pessimo, quindi ogni tanto ti va bene, altre volte un po’ meno… Dovbyk infortunato? E’ stato nullo, per l’apporto che ha dato non c’è molto di cui preoccuparsi, chiunque lo sostituirà sarà in grado di farlo…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Dybala è entrato al 78esimo con la maglia numero 10 dell’Argentina, questo è un bel segnale. Io penso che Soulè e Dybala possano coesistere, ma poi bisogna vedere chi mettere alle sue spalle. Il Bayern aveva Ribery, Robben, Lewandowski e Muller. Quando tu costruisci un attacco di quel tipo poi ti devi proteggere bene in difesa e in mezzo al campo, ma a questo ci deve pensare De Rossi…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Quella della Roma è sembrata una campagna acquisti di rafforzamento casuale, senza un vero canovaccio, prendendo giocatori in base ai momenti… Gli ultimi due soprattutto sono stati acquisti un po’ casuali. Se sta fuori Dovbyk per infortunio non c’è nessuno, per questo dico che è una campagna acquisti un po’ casuale, perché non prevede dei sostituti e non prevede degli infortuni. Dopo i titolari non c’è altro. Soulé se non stanno attenti lo bruciano in men che non si dica…, Non ha ancora caratura, struttura fisica, mentale e tecnica per sostenere il gioco della Roma, in nessun ruolo del campo…ogni volta prende palla e aspetta di perderla…boh, non l’ho ancora visto in funzione della squadra…”

