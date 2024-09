Argentina, Dybala entra e segna con la 10 di Messi: 3 a 0 al Cile (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vittoria per l’Argentina, e serata indimenticabile per il giallorosso Paulo Dybala, partito dalla panchina ma poi protagonista nel 3 a 0 al Cile.

Scaloni infatti ha scelto di mandarlo in campo solo a dieci minuti dalla fine, quando l’Albiceleste era già in vantaggio di due gol (in rete Mac Allister e Alvarez). Ma a Dybala sono bastati pochi secondi di partita per essere protagonista del match.

Paulo, che indossava la maglia numero 10 di Lionel Messi, ha realizzato con un sinistro chirurgico la rete del definitivo 3 a 0, con tanto di esultanza dedicata alla Pulce.

⚽ Tras el gol de Paulo Dybala, después de ingresar a los 78 minutos del partido, se la vio a su esposa Oriana Sabatini festajando la goleada con mucha emoción 🥺 pic.twitter.com/UMUvLsDofp — GENTE (@genteonline) September 6, 2024

Per gli altri giallorossi, il centrocampista Leandro Paredes e l’attaccante mancino Matias Soulè, solo panchina.

