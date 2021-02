“ON AIR!” – PRUZZO: “Dzeko rosica, non so cosa abbia da ridere”, FOCOLARI: “La Roma ieri sembrava il Real”, CORSI: “Ma Fonseca chi è?”, PIACENTINI: “Bravo Mayoral, ma non possiamo rinunciare a Edin”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “E’ stato un fine settimana molto particolare, la partita col Verona era una cartina di tornasole e la Roma ne è uscita alla grande. Ha fatto 63 minuti perfetti, facendo tre gol e non prendendo nemmeno un tiro in porta. La squadra ha fatto una partita da terza in classifica. Il vero blackout è durato 5 minuti, siamo andati un po’ in angoscia, ma poi la Roma è uscita alla distanza dal punto di vista fisico e farlo contro una squadra allenata benissimo come il Verona è stata una cosa molto significativa… La vittoria è stata perentoria, ed è stata molto più significativa di quelle di Napoli, Inter, Milan e Juventus, e come quella della Lazio sull’Atalanta…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La Roma vince giocando una grande partita. Oggi il Corriere dello Sport dice che siamo in corsa per lo scudetto, e che è Fonseca che batte il Verona, e invece è la Roma che ha battuto il Verona. Dovremmo arrabbiarci perché il primo tempo non è finito 4 a 0, l’avversario era completamente in balia della Roma. Nella ripresa sbagliamo due gol e pensiamo bene di ridare ossigeno al Verona con quella rete, e lì sono impazzito… La Roma conferma il suo terzo posto. Ieri giocavamo senza Dzeko, l’attaccante che ci fa impazzire. Io spero che Borja Mayoral faccia gli stessi gol che ha fatto Edin nella Roma. Ha ragione il mister quando dice che la squadra non può dipendere da un solo giocatore, è la squadra che conta. E la Roma dà l’idea di aver lavorato per diventare una squadra. E la società ha dato la sensazione con gli ultimi accadimenti di star lavorando per far sì che questo accada… La Roma ci deve credere, è una questione di mentalità, ha ragione il mister. E se contro la Juve molli per dieci minuti, quelli ti fanno due gol…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Dobbiamo essere onesti, perchè le cose che diciamo poi restano: cosa dobbiamo dire di questa Roma? Io sono in imbarazzo…Fonseca non è all’altezza, Fonseca non è capace, Fonseca su, Fonseca giù, però ci troviamo a sei punti dalla vetta. Ma Fonseca chi è? E’ un buon allenatore, o deve andare via? Io ancora non l’ho capito. I numeri sono questi, stiamo là. Se mi dicevano che la Roma era al terzo posto con 40 punti, con Fonseca e sti giocatori qua…ma di chi è il merito? Bisogna essere onesti, io a questo punto non dico niente…mi sento molto Ponzio Pilato. Se mi chiedessero se deve restare o meno, non saprei cosa rispondere…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La squadra ha dimostrato di essere unità, e non era una cosa scontata. Ci può sempre essere uno scollamento di una parte del gruppo, e invece la squadra è compatta… Borja Mayoral? Ieri ti fa vedere quanto la Roma è differente con un attaccante in campo invece che con un altro, con tutti i pregi e i difetti che si porta dietro con questo cambiamento. Mayoral sta dimostrando di farsi trovare lì dove si deve far trovare, e questa è una qualità molto importante per un attaccante. Però deve girarti l’attacco, perchè se non lo serve lui sparisce. Come Icardi, che è uno che mi prenderei subito…Io credo che contro la Juventus giocherà ancora lo spagnolo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Bene Mayoral, ma non cado nell’equivoco di dire: “C’è lui e possiamo rinunciare a Dzeko”. Per me rimane ferma la priorità di chiarire questa situazione. Ha fatto il capitano non giocatore dando il benvenuto a Reynolds, parlando con El shaarawy. Poi si è messo a chiacchierare pure con Kalinic, forse lo rimpiangeva come vice, visto che lo faceva stare più tranquillo… Scherzi a parte, questa storia di Dzeko va risolta…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La Roma quei due innesti che servivano li ha presi, gli altri dal portiere al centrocampista, li ha rimandati a giugno. Ma El Shaarawy può essere il giocatore decisivo per questa seconda parte di stagione, con la sua voglia e la sua freschezza…Non va sottovalutato il suo acquisto, a patto di trovare la condizione migliore al più presto. Stesso discorso per Pedro, un altro che ti serve come il pane… Dzeko? E’ ora di mettere un punto, anche perchè non penso sia possibile cederlo in 10 ore. E poi Fonseca non può tutte le volte rispondere a duemila domande sul caso Dzeko…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – Podcast): “La Roma ha segnato tre gol buoni contro i tre che sono stati assegnati all’andata al Verona, ma a tavolino. L’unica pecca forse sono state le tante occasioni sbagliate, e quando Colley ha trovato il gol del 3 a 1 il Verona ha avuto qualche sprazzo di improvviso entusiasmo. Non che la Roma abbia subito, ma tutti gli sportivi sanno, e in particolare i tifosi giallorossi, le partite possono complicarsi in modo clamoroso se per colpa di una spizzata prendi il gol del 3 a 2. Per fortuna non è andata così…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Fonseca dice che non ha mai chiesto le scuse di Dzeko? L’albatros mi dice che ieri il portoghese c’ha un po’ marciato, anche perchè non sappiamo la versione di Dzeko. La Roma sta cercando uno scambio di prestiti con il Chelsea tra Dzeko e Giroud…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dzeko se ne sta in tribuna e ride, ma secondo rosica… La squadra vince e fa 3 gol alla miglior difesa del campionato, e non so cosa Dzeko abbia da ridere. Mancano poche ore alla fine del mercato, vedremo che succede…Io vorrei che giocasse, è un valore aggiunto assoluto, serve tantissimo alla Roma. Sarebbe opportuno che andasse in campo a fare quello che deve fare, non dovrebbe starsene in tribuna a ridere… La Roma è oltre le aspettative, ma chi si aspettava che potesse essere a 41 punti, non me l’aspettavo così in alto. La partita contro la Juve è decisiva, quando devi fare l’ultimo salto di solito prende le batoste. Se batte anche la Juve avrebbe le giuste ambizioni per volare ancora più in alto…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Roma e Lazio devono ambire alla Champions. La concorrenza però è dura. Avevo timori sulla Roma, incontrava una squadra difficile, ma ieri ha fatto cose bellissime, sembrava il Real Madrid contro una squadra di serie C. Ho visto Mkhitaryan e Pellegrini straordinari, Mayoral è bravo, ha tecnica… Mentre con lo Spezia è stata una vittoria rocambolesca anche se meritata, ieri la Roma ha fatto una grande partita. Dzeko? Ma che deve fare, ride…qual è il dramma, che dovrebbe fare, piangere?… Dzeko è un grande giocatore, e se la Roma facesse la pace con lui farebbe quello che deve fare. Se lo riesce a vendere prendendo un altro grande attaccante ok, altrimenti se lo tiene in tribuna alla lunga pesa, guardate l’Atalanta con Gomez…alla lunga l’assenza del campione si sente…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Dzeko? Secondo me ci proveranno a venderlo fino all’ultimo, ma non sarà facile perchè bisognerebbe anche prendere un sostituto. Se devi cedere Dzeko e prendere un altro giocatore da un’altra società e farlo tutto in un giorno è complicatissimo. L’unica è uno scambio, ma è comunque difficile. Vediamo cosa succede, al momento è difficile che si possa sbloccare qualcosa…”

Redazione Giallorossi.net