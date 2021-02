Roma, preso l’attaccante ghanese Felix: farà la spola tra Primavera e prima squadra

AS ROMA CALCIOMERCATO – Il mercato in entrata della Roma non si è chiuso con l’acquisto di Reynolds (a breve arriverà l’ufficialità): in queste ore infatti i giallorossi hanno concluso un affare in prospettiva prelevando il giovane attaccante ghanese Felix Asena Gyan.

Lo racconta l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), e diversi siti che si occupano di calciomercato stanno rilanciando in questi minuti la notizia. L’attaccante, scrive il quotidiano romano, andrà ad occupare l’ultima casella libera per gli extracomunitari e farà la spola tra prima squadra e Primavera.

L’aspetto più curioso di questo affare di mercato è che si sa poco o nulla del giocatore prelevato dalla Roma: cercando sul web infatti non si trovano notizie sul giovane attaccante, ma si sa soltanto che è stato offerto anche al Milan.

Fonte: Il Tempo