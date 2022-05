“ON AIR!” – PRUZZO: “La Roma sia lucida, non deve farsi ingolosire dal contesto”, MAGNI: “La più grande paura è che la squadra si faccia gol da sola”, SABATINI: “Dopo le parole di Mou mi aspetto un Olimpico incredibile”, CORSI: “Il vero casino solo dopo la finale”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Il Leicester, decima forza della Premier League, ha speso 70 milioni nello scorso mercato. Perchè loro incassano 100 milioni per i diritti televisivi. La decima squadra del campionato inglese, di fatto, ha la possibilità di spendere sul mercato quanto una delle prime quattro squadre in Italia. Questo vi fa capire della differenza enorme che c’è tra la Premier e la Serie A…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mourinho ha fomentato tutti, stasera c’è questa bellissima partita. Fai conto che la Roma vince, io sarei felice ma farei il giusto. Essendo tifoso da tanto tempo, farei il vero casino solo dopo la vittoria della finale. Perchè ne abbiamo viste troppe da queste parti… Vorrei fare una parentesi su Ancelotti: ormai lui è diventato il Re, penso che a questo punto sia l’allenatore più grande della storia anche se nn dovesse vincere la Champions…ha vinto da tutte le parti…è il più vincente della storia, è il miglior allenatore del mondo, punto…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mourinho parla di un pubblico che giochi la partita, ma stiamo attenti a non declinare questo invito in un certo modo. La formazione sembra essere fatta, ma io se Veretout stesse bene me la giocherei con lui in campo al posto di Zaniolo. E se poi l’ultima mezz’ora, se ti serve, hai un giocatore che può entrare in campo e spaccarti la partita. Sta montando in me questa sensazione di necessità di sostanza a centrocampo. Attenzione, la partita può essere lunga. Io ho paura di due cose: l’inizio della partita, perchè ho visto troppe volte la Roma pendere gol nei primi minuti e poi fare molta fatica, e soprattutto la Roma che si fa gol da sola…Temo l’intervento sciagurato di Ibanez, o il passaggio sbagliato di Cristante. Vi prego, fate le cose fatte bene…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il calcio è imprevedibile. Ieri sera abbiamo visto come puoi indirizzare una partita per 88 minuti, e poi perderla in due minuti. Tu puoi cercare di calcolare tutto al centesimo, ma poi basta una stupidaggine per essere punito. Questo può succedere alla Roma, ma anche al Leicester. La Roma sotto questo aspetto mi sembra migliorata, ma mettetevi l’anima in pace: l’intervento folle di Ibanez, o il retropassaggio sbagliato, una di queste cose stasera succederà. Poi non è detto che tu prenda gol. Ma una di queste cose succederà…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “L’appello di Mou? E’ il suo modo di essere. E’ un allenatore che è stato in grado di riportare 70 mila tifosi all’Olimpico. Lui lo ritiene il suo pubblico, e alla Roma stasera servirà il pubblico per farcela. Il pubblico è sicuramente un fattore importante. Poi certo, abbiamo perso partite in centomila all’Olimpico, ma lo stadio pieno è comunque un fattore in più. Guardate cosa è successo ieri al Bernabeu. Il punto di forza del Leicester è che le squadre inglesi non mollano mai, e Vardy è un giocatore molto pericoloso, anche se non è al meglio. Hanno giocatori veloci che possono darti fastidio. La Roma invece dovrà avere un grande Pellegrini, e Cristante non dovrà sbagliare partita. I giocatori della Roma sentono molto il pubblico, e noi ci siamo, quello non sarà un problema…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Cosa conta stasera? I giocatori, che vanno in campo. Io partite come questa le ho giocate, devi isolarti da tutto, rischi di farti ingolosire dal contesto. Devi essere razionale, lucido, e sfruttare quello che l’avversario ti concede. Non devi farti prendere dall’entusiasmo, ma sfruttare le tue armi migliori. La Roma può andare avanti, ma quando l’arbitro fischia lo sviluppo è sempre molto complicato. La Roma ha spesso dei cali, questa è la mia paura, e la gestione dei novanta minuti deve essere perfetta. Ma forse ci facciamo più problemi di quelli che sono in realtà… Pronostico? Passa la Roma, senza se e senza ma. E i novanta minuti bastano e avanzano…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Però ragazzi, la Roma non gioca contro una grande squadra. Il Leicester ha dimostrato di essere una squadra non dico modesta ma così così, e basta una partita sufficiente per vincerla. Se poi gioca una grande partita, la stravince… Mourinho conta per questo, è il numero assoluto in questi casi qui, quello che sta facendo a Roma è pazzesco ma non dal punto di vista tecnico, perchè lui ha gli stessi punti di una Lazio che noi critichiamo. Ma questa ultima cosa del “giocatela voi” è geniale. Se la Roma vincerà come io credo, il merito sarà tutto del pubblico. Ma la partita la devono vincere i giocatori. Io credo che con quel pubblico, la Roma partirà forte. Abraham si deve svegliare, è importante per la Roma stasera… Pronostico? La Roma passa, senza supplementari…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Io lo dico prima: a me sinceramente la scelta di Oliveira con Cristante non mi convince, sono due centrocampista compassati. Il Leicester è una squadra molto scarsa, ma sul piano della corsa può crearti dei problemi. Sono curioso che partita farà la Roma, se giocherà all’attacco o se aspetterà il Leicester. Se Mou dovesse centrare la finale, sarebbe la sua ottava finale europea, ragazzi, parliamo di un mostro sacro… Mi auguro che la Roma passi nei novanta minuti, ma a livello lavorativo temo per i supplementari…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Mourinho è il punto di riferimento, è il link che unisce giocatori, panchina e settantamila tifosi. Poi se vale più questo rispetto a qualche sottigliezza tecnico-tattica, non lo so. Io dopo una frase del genere mi aspetto qualcosa di assolutamente incredibile… Conta più Mourinho o più Guardiola per il rapporto che crea? Forse prima ero più indeciso, ma ora la risposta è Mourinho per quello che sta facendo alla Roma…Poi ci vogliono i risultati, quello sì. Pronostico? Vince la Roma, entro i novanta minuti…”

