AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di giovedì 5 maggio 2022:

Ore 11:25 – HOOLIGAN SFASCIANO IL PARABREZZA E LASCIANO UN BIGLIETTO – Episodio di vandalismo ieri nel centro di Roma da parte di alcuni tifosi del Leicester. In evidente stato di ebbrezza, hanno infranto il parabrezza di una vettura in sosta, lasciando poi, a mo’ di firma, l’adesivo con lo stemma del Leicester e la sigla “LE9”, che fa riferimento al codice di avviamento postale della cittadina inglese.

Ore 10:00 – CAPRARI: “SAREBBE BELLO TORNARE ALLA ROMA” – Gianluca Caprari, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, dichiara: “Se mi piacerebbe tornare alla Roma? Sono sincero, sarebbe bello: alla Roma sono cresciuto, sono andato e tornato. Mi è dispiaciuto perché da piccolo pensavo di restare sempre lì“.

Ore 9:45 – ROMA, ALLERTA MASSIMA PER I TIFOSI INGLESI – La Capitale si blinda a poche ora dal big match tra Roma e Leicester. Questa mattina nei due aeroporti romani è attesa la maggior parte degli oltre 3500 tifosi inglesi che saranno presenti all’Olimpico per assistere alla partita. Ieri sera centinaia di inglesi si sono riversati nei pub vicino al Colosseo per trascorrere le prime ore in Italia tra schiamazzi e birre fino a tarda notte. (Il Tempo)

Ore 9:20 – CRISTANTE, SPUNTA UN MANDATO FIRMATO DALLA ROMA – Se Mou ritiene Cristante incedibile, lo stesso non sembra potersi dire per la Roma. Tiago Pinto ha firmato un mandato a vendere il giocatore, già nelle mani degli agenti del calciatore…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:45 – MOU HA SCELTO LA FORMAZIONE ANTI-LEICESTER – Scelte praticamente fatte da Mourinho per la formazione che scenderà in campo stasera: a centrocampo tocca a Sergio Oliveira, preferito a Veretout per una maglia accanto a Cristante. In attacco gioca Zaniolo, con Pellegrini e Abraham.

