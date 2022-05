Cristante e il mandato firmato dalla Roma per venderlo: il futuro resta in bilico

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Non è ancora del tutto chiaro il futuro di Bryan Cristante. Il centrocampista 27enne è un punto fermo di Mourinho, ma forse non lo è per la Roma.

Il club giallorosso, scrive infatti l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), ha già dato mandato, con tanto di firma, agli agenti del giocatore per trovargli un’altra squadra interessata al suo acquisto.

Già fissato il prezzo di vendita: servono 17 milioni di euro per far cedere la Roma. Questo non significa che Cristante partirà di sicuro a fine stagione, ma che il club non lo ritiene incedibile.

Tiago Pinto, prosegue Il Tempo, sta infatti cercando sul mercato un mediano con caratteristiche fisiche simili all’attuale numero 4. Lo stesso Cristante ieri, interpellato sul suo futuro, ha glissato: “Sto guardando alla partita di domani. Fino al termine della stagione la testa è qui, ci sarà tempo per vedere tutto“.

Fonte: Il Tempo