Zaniolo in attacco e Sergio Oliveira a centrocampo: Mou ha scelto la Roma anti-Leicester

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mourinho ha deciso: per giocarsi la partita dell’anno e provare a battere il Leicester, la Roma si affiderà alla forza di Nicolò Zaniolo, l’uomo che già contro il Bodo/Glimt si rivelò decisivo per il passaggio del turno a questa semifinale.

La squadra dunque scenderà in campo con il consueto 3-4-2-1, con Smalling al centro della difesa in mezzo a Mancini e Ibanez. A centrocampo Sergio Oliveira sarà preferito ancora una volta a Jordan Veretout, che avrà spazio a partita in corso.

Sulla fascia sinistra torna Zalewski dal primo minuto, mentre a destra Karsdorp è intoccabile. Pellegrini e Zaniolo dovranno sdoppiarsi nel consueto lavoro tra centrocampo e attacco, affiancando spesso Tammy Abraham nell’area avversaria.

Nel Leicester invece giocherà dal primo minuto Vardy nonostante non sia ancora nella forma migliore, ma Rodgers non ha intenzione di rinunciare all’uomo con più esperienza e carisma della squadra. Recuperati anche Maddison e Dewsbury Hall, che dovrebbe iniziare il match dal primo minuto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini