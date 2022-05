Forza Roma, puoi farcela

AS ROMA NEWS – La tensione che si respira in città è altissima. Per la Roma quella di stasera è la prima delle possibili due finali che la dividono dalla conquista di una coppa europea.

Per una club la cui bacheca è vuota da oltre 20 anni sarebbe un sogno che si realizza. Per Mourinho sarebbe un traguardo storico: vincerebbe con la Roma al primo anno, e diventerebbe il primo allenatore ad aver conquistato tutte le competizioni europee esistenti.

Ma il rischio di correre troppo con la fantasia è alto: la Roma infatti deve prima battere questa sera il Leicester, e poi giocarsi la finalissima contro Marsiglia o Feyenoord, tutte squadre alla portata dei giallorossi, ma comunque piuttosto temibili. Nel calcio niente è scontato, e non sempre vince il più forte.

Lo sa bene Mou, che ieri ha chiamato a raccolta i 70mila dell’Olimpico: “I tifosi devono venire qui a giocare la partita con noi, e non a vederla. Solo così possono incidere nel match“. Un’esortazione che di certo non cadrà nel vuoto: l’appello dello Special One, sempre più condottiero del popolo giallorosso, ha fomentato una tifoseria già sufficientemente carica.

L’Olimpico dunque sarà una bolgia. In campo però ci vanno i giocatori, che dovranno usare l’arma del pubblico a proprio favore, non facendosi prendere troppo dall’emozione o dalla foga, e giocando più con la testa che con il cuore.

Il Leicester ha dimostrato all’andata di essere una squadra con dei valori, ma di avere dei difetti e di non essere irresistibile. La Roma ce la può fare. La squadra è convinta, Mou anche. Nervi saldi, e cuori forti: va in scena la prima finale.

