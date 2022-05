AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 4 maggio 2022:

Ore 13:35 – CONTATTI IN CORSO PER HINCAPIE – La Roma ha messo nel mirino il difensore centrale del Bayer Leverkusen, Pero Hincapie. Contatti in corso per il 20enne ecuadoregno di piede mancino…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

ORE 10:50 – GINTER AL FRIBURGO A PARAMETRO ZERO – Matthias Ginter, difensore tedesco di 28 anni, ha firmato per il Friburgo e si trasferirà al club tedesco a parametro zero. Il giocatore era stato accostato sia alla Roma che all’Inter. Lo rivela Alfredo Pedullà su Twitter.

ORE 10:00 – LA ROMA FESTEGGIA IL PRIMO ANNO DI MOU – La Roma ricorda, a distanza di un anno esatto, l’annuncio dell’arrivo di Josè Mourinho sulla panchina giallorossa che lasciò a bocca aperta la piazza capitolina e non solo.

ORE 9:40 – LEICESTER: DUBBIO IN ATTACCO, RECUPERA MADDISON – Brendan Rodgers ha un solo dubbio di formazione: se schierare la coppia Vardy–Ihenacho dall’inizio, oppure solo Vardy in partenza. Dewsburry–Hall (problema al polpaccio) e Maddison (colpo all’anca) dovrebbe essere a disposizione.

ORE 9:20 – TUTTA LA FAMIGLIA FRIEDKIN IN TRIBUNA – Domani sera in tribuna, oltre al presidente Dan Friedkin, ci saranno anche i figli Ryan e Corbin, affiancati da un nutrito schieramento di vip e politici. Attesi anche 3.500 tifosi inglesi, l’allerta intorno all’Olimpico sarà massima. (Gazzetta dello Sport)

ORE 8:10 – ZALEWSKI TREQUARTISTA O UN CENTROCAMPISTA IN PIU’ – Mourinho sta pensando a una novità di formazione per la semifinale di domani: al posto di Zaniolo potrebbe giocare Zalewski come trequartista, con Vina inserito a sinistra. L’altra possibile soluzione sarebbe l’inserimento di un centrocampista in più…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

ORE 7:05 – MOU HA PRONTA LA LISTA DEI RIGORISTI – Josè Mourinho sta preparando ogni dettaglio per la partita di domani sera contro il Leicester: già stilata la lista dei primi rigoristi nel caso la sfida terminasse coi penalty…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

