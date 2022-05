Zalewski trequartista o un centrocampista in più: Mou pensa a un cambio a sorpresa

NOTIZIE ROMA CALCIO – L’attesa comincia a farsi spasmodica. Domani sera all’Olimpico si giocherà l’attesissima semifinale di ritorno tra la Roma e il Leicester con un risultato ancora in bilico e aperto a ogni possibile soluzione.

La gara si preannuncia molto tesa, e sia in casa giallorossa che in quella inglese ci sono ancora dei dubbi di formazione da sciogliere. Stando a quanto rivela l’edizione odierna de La Repubblica (A. Di Carlo), Mourinho starebbe riflettendo su un cambio a sorpresa nell’undici “titolare”.

La logica infatti porterebbe a pensare a una Roma schierata con il consueto 3-4-2-1 con Smalling di nuovo al centro della difesa, Zalewski largo a sinistra, Sergio Oliveira al fianco di Cristante e la coppia Zaniolo-Pellegrini alle spalle di Abraham.

Ma lo Special One sta ragionando su un’ipotesi di formazione volta a dare meno facilità di lettura al Leicester. La prima ipotesi vede Vina sulla fascia sinistra, con lo spostamento sulla trequarti di Zalewski, pronto ad avanzare il proprio raggio d’azione all’interno di una zona di campo che conosce bene.

La seconda soluzione prevede l’inserimento di un centrocampista in più (Veretout), che completerebbe la mediana insieme a Cristante e Sergio Oliveira, con l’avanzamento di Pellegrini nel tandem offensivo accanto ad Abraham.

Il fatto che la gara potrebbe durare oltre i novanta minuti canonici è rilevante nelle scelte del tecnico, che potrebbe decidere di tenere Zaniolo in panchina ed utilizzarlo come carta da giocare a partita in corso.

Fonte: La Repubblica