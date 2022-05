Mou prepara i dettagli per il Leicester: già pronta la lista dei rigoristi

AS ROMA NEWS – I dettagli faranno la differenza nella sfida di domani sera contro il Leicester. Mou lo sa bene. E sta già preparando le mosse per battere gli inglesi e volare in finale.

Una di queste, racconta il Corriere della Sera (L. Valdiserri), è quella dei continui cambi di gioco da una parte all’altra del campo, una mossa che la Roma ha già attuato nel match di andata mettendo in difficoltà Maddison e compagni.

Ma non è l’unico dettaglio su cui Mourinho sta lavorando in queste ore: secondo la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), il portoghese avrebbe già pronta la lista dei cinque rigoristi nel caso in cui la partita si concludesse in parità anche dopo i supplementari.

Questa la lista dei calciatori scelti dal tecnico in caso di penalty: Abraham, Pellegrini, Zaniolo, Oliveira, Veretout e Cristante. La speranza dei tifosi romanisti è di poter evitare la lotteria dei rigori, che suscita ricordi dolorosi all’Olimpico proprio contro una squadra inglese.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera